Gjërat e vogla ndryshojnë imazhin për ju: 8 zakone të vogla që do t’i bëjnë njerëzit t’ju respektojnë më shumë

Kur dikush dëshiron të fitojë respektin e kolegëve, ose të mjedisit në përgjithësi, ai zakonisht punon për ta bërë zërin më të ashpër, për të shprehur mendimin e tij me ndershmëri ose për ta bërë më të fortë shtrëngimin e duarve.

Këto janë vërtet metodat me të cilat do të veproni si një person më i qëndrueshëm dhe më i fortë, gjë që do të ndikojë disi në imazhin që të tjerët kanë për ju, shkruan albeu.com.

Megjithatë, si në shumë gjëra në jetë, ai imazh ndikohet shumë nga gjërat e vogla. Në një botë të dominuar nga kultura e korporatave, në të cilën ju takon të jeni të sjellshëm dhe kulturor, rëndësia e të qenit i juaji dhe i veçantë ka humbur disi.

Pikërisht për këtë arsye, shumëkush nuk mund të të veçojë nga turma dhe të të njohë, dhe për rrjedhojë, nuk mund të ndërtojnë as një imazh realist për ty, por një imazh të shtrembëruar të një personi që është i njëjtë me njerëzit që e rrethojnë.

Mbani në mend se respekti fitohet jo vetëm në bazë të punës së palodhur dhe angazhimit, të cilat sigurisht janë të rëndësishme, por edhe në bazë të cilësive tuaja personale që janë të zbatueshme jashtë mjedisit të biznesit.

1. Flisni për të metat tuaja

Shumë njerëz kanë frikë se do të refuzohen nëse të tjerët shohin të metat e tyre. Megjithatë, përkundrazi, njerëzit që flasin hapur për të metat e tyre shpesh perceptohen si të sigurt në vetvete, të vetëdijshëm dhe të vetëdijshëm.

2. Buzëqeshni më pak

Ekziston një besim se njerëzit e buzëqeshur janë më të afrueshëm dhe më të hapur, megjithatë, ju vetë e keni ndjerë këtë shqetësim kur keni vënë re se dikush po ju buzëqeshte me forcë.

Si qenie inteligjente, ne jemi në gjendje të njohim buzëqeshjet e rreme , për të cilat në të vërtetë nuk ka nevojë. Lëreni buzëqeshjen tuaj të jetë nga zemra.

3. Përsëritni fjalët e njerëzve të tjerë

Në këtë mënyrë do t’i bëni të ditur bashkëbiseduesit se ju intereson ato që ai thotë. Në një botë njerëzish që dëgjojnë pa menduar për thelbin dhe thellësinë e historisë, jini personi që do ta dëgjoni me të vërtetë bashkëbiseduesin tuaj.

4. Prekja

Gjuha e trupit është po aq e rëndësishme sa komunikimi verbal. Një prekje në shpatull si shenjë mbështetjeje kur, për shembull, kolegu juaj ka bërë një gabim, do të tregojë se jeni një person i dhembshur që e sheh kolegun e tij si një person të zakonshëm, i cili mund të bëjë gabime. Do të lini përshtypjen e dikujt që kupton gjithçka dhe nuk dënon asgjë.

5. Jini të përkushtuar

Çfarëdo që të bëni, përpiquni të përqendroheni 100% në detyrën tuaj. Ata do t’ju respektojnë më shumë kur të shohin se jeni vërtet të përkushtuar ndaj asaj që po bëni aktualisht, sepse megjithëse nuk janë e vetmja gjë që ndikojnë në imazhin e dikujt tjetër për ju, vlerat, përkushtimi dhe përkushtimi ndikojnë në të.

6. Flisni më pak për veten tuaj

Është në rregull të jesh i hapur dhe t’u përgjigjesh pyetjeve në lidhje me jetën private, por nëse dëshiron të fitosh respektin e dikujt tjetër, gjithsesi është e nevojshme të ruash një dozë misticizmi. Ndaj mos zbuloni me iniciativën tuaj disa detaje nga jeta private, shkruan albeu.com.

7. Budirte nuk disponohet

Nuk duhet të jesh i disponueshëm për të gjithë 24/7. Mos ngurroni t’i kushtoni kohë vetes, detyrimeve dhe vetmisë tuaj, të cilat mund t’i përdorni si të doni. Në këtë mënyrë, të tjerët do të mësojnë të respektojnë kohën tuaj të lirë, por nëse tashmë jeni në gjendje t’i përgjigjeni mesazhit të dikujt ose t’i përgjigjeni telefonit , bëjeni këtë.

8. Bëhuni unike

Gjëja më e bukur në këtë botë është se ne të gjithë jemi të veçantë. Secili prej nesh është unik kur flasim për gjërat që duam, për virtytet, shijet dhe të ngjashme.

Asnjëherë në jetën tuaj mos u përpiqni të jeni si dikush tjetër, ose të hiqni dorë nga gjërat që doni nëse ju pëlqejnë ato. Kur të tjerët shohin se ju keni stilin dhe mënyrën tuaj të jetesës, ata do të shohin se çfarë ju bën unik, do t’ju njohin në turmë dhe kështu, do t’ju respektojnë dhe do t’ju duan më shumë. /albeu.com/