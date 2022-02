Mos i harroni KURRË, 2 veprimet kryesore para se të ngisni makinën në ditë me shi

Të ngasësh makinën në shi është një nga situata më të sikletshme për shoferët. Kushtet me shi janë të lidhura drejtpërdrejt me përqindjet më të larta të aksidenteve.

Qëndrimi i sigurt gjatë vozitjes në shi është i thjeshtë nëse bëni një përpjekje të vetëdijshme për të zbatuar këto masa paraprake sigurie. Mos harroni se ulja e shpejtësisë dhe ndezja e dritave janë dy nga mënyrat më të thjeshta dhe më efektive për të reduktuar shanset për një aksident të shkaktuar nga moti i lagësht.

Më poshtë do t’ju rendisim disa këshilla jo vetëm për të ngarë makinën me kujdes, por edhe për kujdesin e saj teknik për të qenë gati për rebeshet e shiut.

1. Fillimisht, nëse e shihni veten të zënë ngushtë për të drejtuar makinën në ditë më shi, shmangeni atë. (nëse mundeni)

2.Kontrolloni dy herë pajisjet e makinës suaj. Sigurohuni që pajisjet e makinës suaj të jenë në gjendje pune përpara se të përballeni me mot me shi. Kontrolloni fenerët, dritat e pasme dhe fshirëset e xhamit për t’u siguruar që do të funksionojnë me efikasitet kur të nevojiten. Kontrolloni gjithashtu shkallën e gomave të automjetit tuaj.

3.Ngadalësoni: Koha e reagimit të automjetit tuaj është shumë më e ngadaltë kur bie shi. Shpejtësia e reduktuar është e domosdoshme në mot me shi.

4 Ndizni fenerët tuaj: Shumica e shteteve kërkojnë që shoferët të ndezin dritat e automjeteve të tyre gjatë drejtimit te makines në shi. Edhe nëse është vetëm mjegull, ndezja e fenerëve të automjetit tuaj do të rrisë dukshmërinë tuaj dhe aftësinë e drejtuesve të tjerë për të parë makinën tuaj në rrugë.

5. Përdorni fshirëset tuaja të xhamit të xhamit Edhe pse kjo mund të duket si keshille e tepert, disa njerëz harrojnë të ndezin fshirëset e xhamit të tyre në shi të lehtë. Shpejtësia e fshirësit të xhamit të shumicës së makinave është e rregullueshme për të pastruar lagështinë nga xhami në një mjegull të lehtë ose në një shi të fortë.

6.Mbani një distancë të sigurt midis makinave: Mbani një distancë më të madhe midis automjetit tuaj dhe makinës para jush. Ndalimi i automjetit tuaj do të jetë më i vështirë kur vozitni në shi. Mbani një distancë prej disa gjatësi makinash midis makinës suaj dhe automjeteve të tjera.

7. Shmangni frenimin e rëndë: Përpiquni të ngadalësoni automjetin tuaj duke hequr këmbën nga gazi më herët se sa zakonisht në përgatitje për të ngadalësuar ose ndaluar. Mos përdorni kontrollin e lundrimit, në mënyrë që vëmendja juaj për përdorimin e gazit dhe frenimit të jetë në një mendje.

8 Kujdes nga pellgjet me ujë: Drejtimi mespërmes pellgjeve mund të shkaktojë hidroplanim. Kjo është kur humbni tërheqjen dhe rrëshqitni nëpër sipërfaqen e rrugës. Për të shmangur hidroplanizimin, vozitni nëpër vende ku uji është mbledhur duke ndryshuar korsinë ose duke drejtuar në mënyrë të sigurt zona të tilla.

9.Lëshoni gazin kur hidroplanifikoni: Hidroplani është një nga aksidentet më të zakonshme automobilistike në shi, sepse shoferët mund të humbasin kontrollin. Nëse makina juaj fluturon me hidroplan, hiqni me qetësi këmbën nga përshpejtuesi dhe drejtohuni në drejtimin që duhet të shkojë pjesa e përparme e makinës suaj. Shmangni kthesat e papritura ose përplasjet në frenat tuaja.

10. Ajrosni makinën: Shiu shkakton rritjen e niveleve të lagështisë. Ju mund të zbuloni se xhamat e automjetit tuaj bëhen me mjegull kur e përdorni automjetin tuaj ndërsa bie shi. Shumica e sistemeve të ventilimit të makinave përfshijnë një funksion që do të funksionojë për të reduktuar këtë lloj mjegulle që zhvillohet në brendësi të dritareve dhe xhamit të përparmë. Mund të jetë e nevojshme të tërhiqeni nëse nuk jeni më në gjendje të shihni nga dritaret tuaja. /albeu.com/