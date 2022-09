12 tipare të rralla të trupit që ju bëjnë unik

Në të kaluarën, artistët dhe shkencëtarët ishin shumë të intriguar nga anatomia e trupit të njeriut dhe të kuptuarit e secilës pjesë. Gjatë Rilindjes u bënë studime të ndryshme të anatomisë që ishin në shërbim të piktorëve që kërkonin përsosmërinë në punën e tyre. Këto studime hapën një derë për misteret e trupit të njeriut. Dhe me kalimin e kohës, trupi vazhdon të na magjepsë.

Bright Side pas disa studimeve ka gjetur tipare unike të trupit që vetëm disa i posedojnë. Zbuloni nëse jeni një nga të paktët njerëz që zotërojnë një tipar unik.

1. Maja e vejushës

Nëse keni vënë re kur shikoni në pasqyrë se vija e flokëve tuaj ka formën V në qendër të kokës tuaj, ju keni këtë tipar të quajtur maja e vejushës. Vetëm 33% e popullsisë e kanë këtë. Dhe nëse po pyesni se nga vjen ky emër i veçantë, ai daton në Anglinë e shekullit të 18-të, kur disa gra mbanin kapele të zeza trekëndore, pika e të cilave binte në mes të ballit.

2. Gjurmët e gishtit në formë harku

Gjurmët e gishtërinjve na identifikojnë në disa sisteme. Gjëja unike e gjurmëve të gishtërinjve është se 65% e popullsisë kanë rrathë, 30% kanë gjurmë gishtash në formën e një rrotullimi dhe vetëm 5% e kanë këtë model unik harku.

3. Palmaris longus

Palmaris longus është një muskul i gjatë i pëllëmbës së dorës që është përdorur nga paraardhësit tanë për t’u ngjitur në pemë. Ky muskul nuk përdoret më, por ka njerëz që ende kanë lindur me të. Nëse jeni kurioz të zbuloni nëse e keni atë, vendoseni pëllëmbën tuaj në një sipërfaqe të sheshtë dhe prekni gishtin e madh me gishtin e vogël. Ju do ta shihni këtë muskul të dalë nga kyçi juaj nëse e keni këtë tipar të rrallë.

4. Heterokromia

Ngjyra e ndryshme e syve tek një person është një veçori shumë e rrallë dhe quhet heterokromi. Ajo që e bën këtë edhe më tërheqëse është se kjo gjendje është e pranishme vetëm në më pak se një përqind të popullsisë. Heterokromia mund të ndodhë kur përqendrimi i melaninës në sy nuk është uniform. Shumicën e kohës si pasojë e gjenetikës.

5. Gjeni DEC2

Nëse keni një mik që duket se ka gjithmonë nivelin e energjisë në maksimum edhe kur fle keq, atëhere me siguri ai ka gjenin DEC2. Vetëm 5% e popullsisë e kanë këtë gjendje. Një person normal rekomandohet të flejë të paktën 7 orë për të rikuperuar energjinë, ndërsa njerëzit me këtë tipar të veçantë mund të flenë 4-6 orë dhe të ndjehen të freskët.

Personalitete të mëdha si Leonardo da Vinci dhe Nikola Tesla thuhej se e kishin gjendje unike.

6. Sytë gri, jeshilë dhe qelibar

Vetëm 3% e njerëzve kanë sy gri, që do të thotë edhe 3 herë më pak se numri i njerëzve me sy blu. Sytë e gjelbër janë gjithashtu të rrallë pasi vetëm 2 nga 100 njerëz kanë sy të gjelbër. Dhe si ngjyra e tretë e rrallë e syve, kemi qelibarin, të cilin e posedojnë vetëm 5% e njerëzve.

7. Hendeku i dhëmbëve

I njohur edhe si Diastema, ky hendek midis dhëmbëve është një tipar i rrallë që e ka vetëm 25% e popullsisë. Ka shumë të famshëm që e kanë përqafuar këtë veçori unike si markën e tyre tregtare.

8. Super shije

Ka disa super shijues në botë. Një e katërta e popullsisë së botës ka një numër më të madh të sythave të shijes në gjuhët e tyre, gjë që i bën ata më të ndjeshëm ndaj shijeve.

9. 2 shtresa qerpikësh

Personalitete si Elizabeth Taylor kishin këtë veçori unike të bukurisë. I njohur si Distichiasis, ky rresht i dyfishtë qerpikësh mund t’i bëjë sytë më tërheqës.

10. Gishti i Mortonit

Kontrolloni gishtat e këmbëve dhe nëse keni një gisht të dytë që është më i madh se i pari, atëherë jeni pjesë e 22% të njerëzve që kanë këtë veçori të veçantë të quajtur gishti i Mortonit. Shkencëtari Dudley Joy Morton besonte se gishti i dytë më i madh ishte një mbetje evolucionare e gishtërinjve para njeriut.

11. Ambidekstë

Vetëm disa mund të kryejnë detyra me të dyja duart në mënyrë të barabartë. Kjo gjendje e veçantë që nuk ka një dorë mbizotëruese për të kryer aktivitete njihet si Ambidekstë.

12. Kurorë e dyfishtë

Vetëm 5 nga 100 njerëz kanë një rrotullim të dyfishtë në flokët e tyre. Dhe nëse jeni një nga më me fat në botë, keni 2 kurora flokësh që rriten në të njëjtin drejtim kundër akrepave të orës. /tvklan.al