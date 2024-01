10 truke për ta pasur shtëpinë gjithmonë të rregullt

Të kesh shtëpinë gjithmonë në rregull është e mundur. Ka disa truke të vogla në organizimin e gjërave të përditshme që do t’ju lejojnë të mbani shtëpinë në rregull pa shumë përpjekje. Dhe rezultati do t’ju japë kënaqësi të madhe.

1. Nëse dëshironi një shtëpi të rregullt, filloni duke liruar hapësirë

Niseni nga çanta e make-up-it, ku ruani lapsa, buzëkuq, rimel që nuk i mbani gjithmonë me vete në një çantë kozmetike dhe që shumohen muaj pas muaji. Merrni kohë për të kontrolluar, vendosni se çfarë nuk do të përdorni më dhe jepjani miqve ose hidhini. E njëjta gjë për të gjitha objektet e tjera të shpërndara nëpër shtëpi. Vendosni një kohë për të pastruar të gjitha gjërat e panevojshme. Do të keni më shumë hapësirë ​​dhe më pak për të rregulluar çdo ditë.

Merruni me një dhomë dhe bëni një përzgjedhje të asaj që ju nevojitet dhe çfarë thjesht mbledh pluhur.

Sa herë që trajtoni një dhomë, pajisuni me mjete pastrimi, sepse nuk ka kohë më të mirë për të pastruar pjesën e poshtme të dollapit sesa kur dollapi është bosh.

2. Jepini çdo gjëje një vend duke përdorur kuti dhe shporta

Nëse gjithçka ka një vendndodhje specifike, është më e lehtë të mbash gjithçka në rregull. Imagjinoni sa objekte të vogla mbajmë përreth sepse nuk kemi një vend të caktuar për t’i vendosur ato. Për fat të mirë dikush shpiku shportat dhe i bëri në modë në artin e arredimit. Shpërndani kontejnerë në çdo dhomë dhe nuk do të keni më gjëra përreth.

3. Hiqini rrobat tuaja në mbrëmje

Zhveshja në mbrëmje dhe hedhja e rrobave në karrige ose në dysheme para se të vishni pizhamet, ju jep një ndjenjë të madhe lirie, por kur në fund të javës ai grumbull të jetë bërë një mal gati për t’ju gëlltitur, do të pendoheni. Mos u bëni dembelë por vendosni rrobat tuaja në vendin e tyre para se të shkoni në shtrat.

4. Mos e zvarritni

Mos e shtyni për nesër atë që mund të bëni me më pak përpjekje sot. Rrëmuja është famëkeqe, grumbullohet pak nga pak dhe para se ta kuptoni do ta gjeni veten të mbingarkuar me një ngarkesë të madhe pune për t’u përballur gjatë fundjavës, kur një gjest i vogël mjaftoi menjëherë për ta shmangur. Kur shihni diçka që ka nevojë për rregullim, mos e injoroni ose së shpejti do t’ju rezistojë.

5. Rregulloni shtratin tuaj çdo mëngjes

Për shkak se është pika kryesore e dhomës së gjumit dhe edhe nëse gjithçka përreth është e rregullt, çarçafët e shkatërruar do të mjaftojnë për t’i dhënë një ndjenjë konfuzioni dhomës. Provoni ta rregulloni sa më shpejt që të zgjoheni çdo mëngjes. Nuk është e nevojshme t’i ngjitni në mënyrë perfekte batanijet, mjafton t’i tërhiqni lart dhe të rregulloni jastëkët për t’i dhënë një pamje tjetër dhomës tuaj.

6. Programoni një ditë për lavatriçen

A e dini episodin e “Gilmore Girls” në të cilin Lorelai e shoqëron Roryn në ditën e saj të parë të shkollës me pantallona të shkurtra dhe një bluzë të zbehur sepse ishte ditë lavanderie? Epo, që të mos e gjeni veten që duhet të dilni me mbetjet nga dollapi, planifikoni lavatriçet në rutinën tuaj. Llogaritni sa makina larëse do t’ju duhet të bëni dhe planifikoni ato me ditë fikse.

7. Zbrazni lavastoviljen në mëngjes

Duhen më pak se dhjetë minuta çdo mëngjes, pas kafesë, për të shijuar mbrëmjen në paqe me një kuzhinë gjithmonë në rregull dhe lavatriçen gati për t’u mbushur pas drekës.

8. Pastroni herë pas here

Një mënyrë tjetër për të reduktuar stresin është të minimizoni konfuzionin, duke e reduktuar atë hap pas hapi. Nje shembull? Pasi të keni ngrënë mëngjes, shpëlajeni filxhanin dhe vendoseni në lavastovilje (të cilën tashmë do ta keni zbrazur me ndërgjegje). Në mbrëmje do të jetë një gjë më pak për ta vendosur në lavaman pas darkës. Në të njëjtën mënyrë, ndërsa gatuani, lani dhe hiqni atë që nuk ju nevojitet më ndërsa shkoni, për të mos e gjetur veten me një grumbull pjatash në fund të vaktit.

9. Pastroni kuzhinën në mbrëmje

Të gjithë do të dëshironin të kishin një magjistar në kuzhinë që pastron enët, fshesat dhe sfungjerët. Por për fat të keq, realiteti është shumë i ndryshëm dhe mali i pjatave që vendosni t’i shpërfillni në mbrëmje do të përsëritet, në mënyrë të pashmangshme të nesërmen dhe të pasnesërmen, derisa të denjoni të pastroni, sigurisht me përpjekje më të mëdha.

10. Përdorni dosje për një shtëpi të rregullt dhe funksionale

Faturat, dokumentet, çdo copë letër që gjeni në duart tuaja mund të ketë vendin e vet. Dosjet kanë të njëjtin funksion si shportat dhe mund të fshihen lehtësisht brenda një rafti librash ose të vendosen në pamje të qartë në një raft nëse zgjidhni ato të bukura. Dhe do të shihni që herën e parë që ju duhet të merrni një faturë ose gjobën e fundit të paguar, do të falënderoni shpikësin e tyre.