10 përfitime të mahnitshme të ujit me limon

Uji me limon është një pije natyrale që shumë njerëz në mbarë botën e konsumojnë çdo ditë për përfitimet e shumta shëndetësore. I lejon konsumatorët të shijojnë përfitimet e ndryshme të agrumeve gjatë gjithë ditës, veçanërisht gjatë një kure detoksifikimi. Uji me limon përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës C, e cila i jep atij disa përfitime shëndetësore.

Përveç kësaj, limoni përmban edhe acid folik, i njohur më mirë me emrin e vitaminës B9. Ka edhe disa gjurmë të vitaminës B5 dhe shumë të tjera. Mund të gjenden gjithashtu disa kripëra minerale dhe elementë gjurmë, duke përfshirë kalcium, magnez, kalium, fosfor, si dhe mangan, hekur dhe bakër.

Në përbërjen e tij përfshihen edhe polifenolet, duke përfshirë flavonoidet që janë antioksidantë.

Përfitimet kryesore të ujit me limon

Mbron sistemin kardiovaskular

Limoni është një frut i pazakontë, i dalluar nga shija e tij acidike dhe ngjyra e bukur e verdhë. Por ajo që dihet më pak është se vepron në favor të shëndetit tonë kardiovaskular. Limoni përmban vitaminë C dhe antioksidantë, të cilët janë shumë të dobishëm për shëndetin e zemrës. Së bashku, këta elementë ndihmojnë në ruajtjen e elasticitetit të mureve të sistemit tonë të gjakut. Këto veprime luftojnë shfaqjen e kolesterolit, hemorroideve , variçeve, presionit të lartë të gjakut dhe arteriosklerozës.

Disa studime kanë treguar se marrja e rregullt e flavonoideve nga frutat agrume (dhe për rrjedhojë limoni) lidhej drejtpërdrejt me reduktimin e rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Kështu, antioksidantët ndihmojnë në parandalimin e oksidimit të kolesterolit të keq, reduktojnë grumbullimin e trombociteve të gjakut dhe përmirësojnë vazodilatimin koronar.

Një pije antioksiduese

Një nga përfitimet kryesore të pirjes së ujit me limon është të përfitoni nga antioksidantët që përmban. Konsumimi i rregullt i këtij uji bën të mundur luftën aktive kundër efekteve të radikaleve të lira në trup. Këto të fundit marrin pjesë në plakjen e përshpejtuar të qelizave tona, dhe degradimin e tyre. Stresi, alkooli, duhani, një dietë e keqe… Të gjithë këta elementë janë në origjinën e zhvillimit të tyre në trupin tonë.

Duke luftuar kundër radikalëve të lirë, uji me limon lejon që metabolizmi ynë të funksionojë në nivelin e tij optimal. Sistemi imunitar gjithashtu mund të kryejë plotësisht funksionet e tij, gjë që na lejon të gëzojmë shëndet të shtuar dhe vitalitet të madh.

Parandalon dhe ngadalëson kancerin

Me kalimin e viteve, studime të ndryshme kanë hedhur dritë mbi veprimin e limonit në parandalimin e disa llojeve të kancerit, përkatësisht kancerit të stomakut , ezofagut, zorrës së trashë, faringut dhe gojës. Konsumimi i rregullt i agrumeve mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të kancerit që lidhet me pjesën e sipërme të sistemit të frymëmarrjes dhe të gjithë traktin tretës.

Përveç kësaj, antioksidantët e pranishëm në ujin me limon (flavonoidet) ngadalësojnë zhvillimin dhe përhapjen e qelizave të kancerit. Ato gjithashtu mund të zvogëlojnë rritjen e metastazave, të cilat mund të nxisin terapinë antitumorale. Komponime të caktuara në frutat agrume kanë gjithashtu fuqinë për të reduktuar përhapjen e qelizave kancerogjene.

Ndihmon në humbjen e peshës dhe eliminimin e yndyrës

Limoni është i njohur për virtytet e tij për humbje peshe. Ai është i pajisur me aftësi të ndryshme interesante për të na ndihmuar të humbim peshë. Uji me limon mund të ndihmojë në shkrirjen e yndyrës dhe në rritjen e metabolizmit tonë. Kështu, i lejon trupit të konsumojë më shumë kalori për të funksionuar, dhe për këtë arsye të djegë më shumë yndyrë me kalimin e kohës.

Uji me limon është gjithashtu shumë i ulët në kalori, gjë që e bën atë një alternativë të shkëlqyer për pijet industriale, të cilat janë shumë të ëmbla dhe me shumë kalori.

Për më tepër, limoni përmban kafeinë dhe pektinë, duke e bërë atë një frut të ngopshëm. Në të vërtetë, konsumimi i ujit me limon ndihmon në nxitjen e ndjenjës së ngopjes dhe rregullon oreksin tonë. Prandaj, ne mund ta konsumojmë atë para ngrënies për të mbajtur kontrollin mbi marrjen e ushqimit dhe sasinë e konsumuar.

I mirë kundër diarresë

Virtytet astringente të limonit, dhe rrjedhimisht uji me limon, e bëjnë atë një aleat të mirë në luftën kundër diarresë, apo për të parandaluar gastroenteritin. Nëse keni probleme me tretjen ose vuani nga diarreja, rekomandohet të pini një gotë ujë me limon çdo mbrëmje para se të shkoni në shtrat.

Përforcon sistemin imunitar

Siç e përmendëm më parë, uji me limon (dhe limon, më konkretisht) përmban vitaminë C dhe vitaminë B9. Këto lëndë ushqyese janë thelbësore për funksionimin e duhur të sistemit tonë imunitar, dhe rrjedhimisht të të gjitha mbrojtjeve tona natyrore. Limoni është veçanërisht i përqendruar në vitaminën C, gjë që e bën atë interesant për t’u konsumuar gjatë gjithë vitit, veçanërisht kur afrohet dimri.

Përveç kësaj, vitamina C ndihmon në luftimin e lodhjes dhe humbjes së moralit . Prandaj, ne mund të konsumojmë ujë me limon rregullisht ose gjatë kurave detoksike për disa javë për të shijuar përfitimet e tij.

Alkalizon trupin

Bilanci acid-bazë është thelbësor për funksionimin normal të trupit të njeriut. Ai ndikohet nga dieta jonë, nga emocionet negative dhe nga ekspozimi ynë ndaj faktorëve të jashtëm si ndotja. Kur bëhet shumë acid, trupi ynë bëhet i brishtë dhe bëhet i prekshëm ndaj shumë sëmundjeve, siç është kanceri. Për ta kundërshtuar këtë, duhet të ribalanconi dietën tuaj dhe të konsumoni ushqime që thuhet se janë “alkalizuese”, siç janë perimet jeshile për shembull.

Pavarësisht shijes së tij acidike, limoni është një ushqim alkalik, i cili lufton kundër acidifikimit në trup. Konsumimi i ujit me limon ndihmon në rivendosjen e ekuilibrit acid-bazë të trupit. Kështu, ne mund të parandalojmë zhvillimin e sëmundjeve dhe sëmundjeve të ndryshme duke vepruar në dietën tonë.

Një pije diuretike

Limoni është një ushqim shumë i fuqishëm pastrues dhe diuretik. Ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi. Por gjithashtu mbështet mëlçinë në misionin e saj, si dhe veshkat dhe fshikëzën e tëmthit. Me pak fjalë, limoni pastron trupin, gjë që lejon organet tona të punojnë më lehtë dhe me efikasitet. Të gjitha këto veprime lejojnë limonin të mbështesë tretjen dhe përpjekjet tona për asimilimin e lëndëve ushqyese. Por gjithashtu e bën më të lehtë largimin e toksinave dhe mbeturinave nga trupi, të cilat kalojnë në veçanti përmes veshkave.

Parandalon ngërçet dhe lodhjen gjatë sportit

Uji me limon është shumë interesant gjatë stërvitjes sportive, sepse trupi më pas prodhon natyrshëm acid laktik në qelizat e privuara nga oksigjeni, i cili, duke u grumbulluar, mund të shkaktojë ngërçe të muskujve dhe ndjenjën e lodhjes.

Uji me limon ndihmon në rihidratimin dhe mbrojtjen e trupit nga aciditeti dhe humbjet e mineraleve që lidhen me djersitjen gjatë stërvitjes. Kjo e bën ujin me limon një pije energjike, detoksifikuese dhe alkalizuese.

Aktivizon dhe përmirëson tretjen

Uji i vakët me limon ndihmon stomakun të tresë ushqimin dhe stimulon prodhimin e tëmthit në mëlçi. Uji me limon mund të ndihmojë gjithashtu me kapsllëk ose diarre siç u përmend më lart. Uji me limon përmban gjithashtu shumë citrate, të cilat mund të veprojnë kundër formimit të gurëve të tëmthit ose gurëve në veshka.