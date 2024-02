10 filmat më të mirë për t’u parë në ditën e Shën Valentinit

Dita e Shën Valentinit ngjall të gjitha llojet e emocioneve – nga mirënjohja, gëzimi dhe dashuria, tek indiferenca, përbuzja dhe të këqijat. Për fat të mirë, ekziston një film i përsosur për çdo ndjenjë.

Fillimisht ne kemi përmbledhur një listë të filmave më të mirë për t’u parë.

Nëse jeni duke kërkuar për një film me romancë që do t’ju dobësojë gjunjtë, si ai i shfaqur në The Notebook dhe Titanic, shikoni listën tonë të filmave më romantikë ndonjëherë.

1-500 Days of Summer (2009)

2-Be My Valentine, Charlie Brown (1975)

3-Bed of Roses (1996)

4-Blue Valentine (2010)

5-Bones and All (2022)

6-Cyrano (2021)

7-Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

8-Fire of Love (2022)

9-Fresh (2022)

10-My Bloody Valentine (2009)