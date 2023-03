Zyrtari ukrainas i sigurisë: Droni amerikan tregon gatishmërinë e Putinit për të zgjeruar konfliktin

Një zyrtar i lartë ukrainas i sigurisë ka thënë se rrëzimi i një droni amerikan që u përplas me një avion luftarak rus është një “sinjal” i gatishmërisë së Vladimir Putin për të zgjeruar zonën e konfliktit.

Avioni u përplas dje me dronin amerikan MQ-9 Reaper në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi Detin e Zi, duke shkaktuar rrëzimin e këtij të fundit.

Kremlini ka mohuar çdo përfshirje, por thotë se aktiviteti i SHBA pranë kufijve të Rusisë është shkak për t’u shqetësuar.

“Incidenti me UAV-në amerikane MQ-9 Reaper, i provokuar nga Rusia në Detin e Zi, është sinjali i gatishmërisë së Putinit për të zgjeruar zonën e konfliktit me përfshirjen e palëve të tjera.

Taktika all-in është rritja e vazhdueshme e normave në kushtet e një humbjeje strategjike dhe duke shpresuar se rrethanat do të ndryshojnë”, ka shkruar Oleksiy Danilov në Twitter.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 15, 2023