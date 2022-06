Zyrtari ukrainas: Gjenden qindra trupa nën rrënojat e ndërtesave të shkatërruar në Mariupol

Qindra trupa janë gjetur në mbeturinat e ndërtesave të shkatërruara në Mariupol, sipas një këshilltari të kryebashkiakut të qytetit.

Petro Andryushchenko në Telegram tha se një “karvan të pafund vdekjeje” në qytetin port të pushtuar, ku nga 50 deri në 100 trupa për çdo bllok banesash po nxirren nga nën rrënoja dhe po transportohen në morgje ose, në varësi të gjendjes në të cilën janë trupat.

Në postimin e publikuar dje, ai tha se rrënojat e rreth dy të pestave të ndërtesave janë kontrolluar nga forcat pushtuese deri më tani.

Muajin e kaluar, kreu i Republikës së vetëshpallur Popullore të Donetskut tha se 60% e ndërtesave në Mariupol ishin shkatërruar, nga të cilat 20% nuk ​​mund të rindërtoheshin.

Por në një postim vijues këtë mëngjes, Andryushchenko thotë se kërkimet në rrethin e Bregut të Majtë kanë pushuar, duke thënë: “Okupatorët më në fund kaluan në praktikën e prishjes së shtëpive dhe refuzimit të kërkimit për trupat e të vrarëve nën rrënoja.”

Ai thotë se nuk do të dihet se sa banorë të Mariupolit vdiqën dhe janë ende nën rrënoja, dhe ata do të varrosen së bashku me mbeturinat.

“Asnjë fjalë. Vetëm zemërim,” thotë ai.