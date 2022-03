Zyrtari i lartë kundërshton modelin e “neutralitetit” për Ukrainën pa garanci sigurie

Një këshilltar i lartë i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky tha se qeveria e vendit kundërshton idenë e përhapur nga Rusia se Ukraina duhet të adoptojë një model suedez ose austriak të neutralitetit.

Mykhailo Podolyak tha se Ukraina ishte tani në një gjendje lufte me Rusinë dhe modeli i sigurisë “mund të jetë vetëm ukrainas” me “garanci sigurie të verifikuara ligjërisht. Dhe asnjë model apo opsion tjetër.”

“Cfare do te thote ajo?” vazhdoi ai. Së pari, garancitë absolute të sigurisë, që do të thotë se nënshkruesit e garancive nuk qëndrojnë mënjanë në rast të një sulmi ndaj Ukrainës, siç është sot.

Në vend të kësaj, ata “do të merrnin një pjesë aktive në anën e Ukrainës në konflikt dhe do të na siguronin një furnizim të menjëhershëm të armëve të nevojshme”.

Podolyak tha: “Ukraina nuk ka qenë kurrë një shtet militarist që sulmon ose planifikon të sulmojë fqinjët e saj … Kjo është arsyeja pse sot Ukraina dëshiron të ketë një grup vërtet të fortë aleatesh me garanci të përcaktuara qartë të sigurisë.”

Ai përsëriti gjithashtu kërkesën për një zonë të ndaluar fluturimi mbi Ukrainë që do të përfshinte si avionë ashtu edhe raketa.