Zyrtari i DASH takon Dumanin: SHBA mbështet institucionet e drejtësisë

Koordinatori për Anti-Korrupsionin Global i qeverisë Amerikane, Richard Nephew ndodhet në Tiranë, ku ka zhvilluar një takim me kryeprokurorin e SPAK Altin Dumani, si dhe prokurorët e tjerë.

Ambasada e SHBA-së, e cila ka ndarë pamjet nga takimi, ky zyrtari i lartë ka parë nga afër punën e institucioneve gjyqësore. Gjatë takimit janë diskutuar ‘përpjekjet e vazhdueshme për të forcuar pavarësinë e gjyqësorit dhe për të luftuar korrupsionin’.

‘Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin institucionet e drejtësisë që po forcojnë demokracinë e Shqipërisë ndërsa ajo përparon në rrugën e saj drejt BE-së’-thekson Ambasada.

