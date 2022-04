Gabriel Escobar, emisar special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, dhe ndihmës-sekretarja për Byronë e Çështjeve Evropiane dhe Euroaziatike, Karin Donfried, kanë mbërritur në Kosovë.

Dyshja amerikane takimin e parë e kanë me Presidenten Vjosa Osmani, raporton Gazeta Express.

Pas përfundimit të takimit me Presidenten, Escobar dhe Donfried do të takohen me kryeministrin e vendit, Albin Kurti./Express/