ZYRTARE/ Kulusevski dhe Bentancur transferohen te Tottenham (FOTO LAJM)

Tashmë është zyrtare se Dejan Kulusevski dhe Rodrigo Bentancur kanë lënë Juventusin për t’u vendosur nën komandën e Antonio Contes te Tottenham.

Këtë gjë e ka bërë të ditur klubi i Juventus-it duke i përshëndetur të dy lojtarët në rrjetin social Twitter.

Kulusevski ka kaluar në huazim me të drejtë blerjeje në fund të sezonit për një shifër totale 45 milion euro, ndërsa Bentancur është larguar përfundimisht nga Juventus për shifrën e 25 milion euro./h.ll/albeu.com

👏🏹 Thank you, Dejan and good luck at @SpursOfficial !

👏 Buena suerte, Rodrigo Bentancur! The Uruguayan midfielder leaves Juventus to join @spursofficial after four and a half years in Turin.

— JuventusFC (@juventusfcen) January 31, 2022