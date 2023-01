ZYRTARE/ Djali i Beckham firmos me klubin e njohur të Premier League

Romeo Beckham i është bashkuar Brentford B si huazim nga skuadra e babait të tij Inter Miami.

BREAKING: Brentford have confirmed the signing of Romeo Beckham from Inter Miami until the end of the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/5V5UhFjCjg

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 6, 2023