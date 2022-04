Zv. ministri i energjisë: Kush e kalon fashën 700 kWh/, paguan njësoj si të jetë biznes i mesëm

Zëvendësministri i Energjisë, Ilir Bejtja sqaroi konsumatorët që kalojnë fashën prej 700 kWh do të paguajnë këtë diferencë me çmimin e tregut.

Në një intervistë të dhënë për Report Tv, Bejtja ka sqaruar se me çmimin e lartë do të paguhet diferenca e vlerës së konsumuar të energjisë, ndërsa deri në 700 kWh do paguhet me çmimin e tregut në atë muaj.

Vendosja e kësaj fashe sipas zëvendësministrit të Energjisë Ilir Bejtja do ulte importin e energjisë, pasi 1/3 e konsumit total harxhohet nga familjet që konsumojnë mbi 700 kilovat në muaj. Në total konsumi familjar i energjisë është 3.2 terravat në vit.

“Nëse ne vendosim fashën prej 700 kilovatësh ne do të importonim 1/3 e energjisë më pak. 1/3 e energjisë që konsumohet është nga qytetarët që kalojnë fashën mbi 700 kilovat. Çmimi i ri i parregulluar që ndikohet nga çmimi i tregut mund të shkoj 70-80% më shtrenjtë se ai që paguani sot. 1 terravat atyre që konsumojnë mbi 700 kilovat ne nuk do ua japim me 9.5 lekë, por do të bashkohet me energjinë që ne marrim nga importi, ky 1 terravat që kemi ne është me 2.6 lekë, ai që vjen nga importi mund të jetë me 30 lekë, çmimi i bashkuar del 33 lekë për kilovat pjesëtoje me 2 kilovat dhe del çmimi që do të paguajnë që do të jetë 16, 17 ose 18 lekë për kilovat. Do dalë aq sa i del sot biznesit të tensionit të mesëm,”- tha Bejtja.

Megjithatë deri më tani, edhe pse kryeministri Edi Rama e ka paralajmëruar prej muaj, sërish nuk ka një datë se kur do të nisë që të implementohet ndarja prej 700 kilovatësh tek konsumatorët e energjisë elektrike./albeu.com