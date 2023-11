“Zot mos na lejo që të na bie Shqipëria”, presidenti i federatës serbe ka frikë nga kuqezinjtë

Në Serbi nuk duan një sfidë me Shqipërinë. Të paktën kështu është shprehur, presidenti i Federatës Serbe të Futbollit, Dragan Dzajiç, në një intervistë të dhënë.

“Cilido që e përcakton shorti do të jetë kundërshtar i vështirë. Nuk mund të them tani që vetëm të mos e kemi Gjermaninë, Spanjën apo Francën. Janë të vështirë, gjithashtu edhe Rumania, Zot mos lejo që të na bie Shqipëria. Të gjitha mund të na shkaktojnë probleme” – tha ai.

Serbia është në vazon e katërt dhe përballja me Shqipërinë është mëse e mundshme, duke patur parasysh që kuqezinjtë janë në vazon e dytë.

Ndoshta një tekë e goglave mund të sjellë një sfidë të tillë, e cila gjithmonë i ka kaluar kufinjtë e futbollit. Shorti i Euro 2024 do të hidhet me datën 2 dhjetor, në orët e pasdites. Të gjithë “kryqëzojmë gishtat” që fati të jetë me ne, duke na rezervuar kundërshtarë të kalueshëm.