Zonjë e parë sërish? Çfarë po paralajmëron Melania Trump: Kurrë mos thuaj kurrë

Melania Trump le të kuptohet se ajo do të shërbej përsëri si Zonjë e Parë.

“Unë mendoj se kemi arritur shumë në katër vitet e administratës Trump” tha ajo në intervistën e parë pas largimit të Trump u nga detyra.

Melania tha për Fox Nation se po shkon mirë dhe po vazhdon të jetë e zënë pas largimit së trazuar të Donald Trump nga Uashingtoni, D.C.

Kur u pyet nga intervistuesi Pete Hegseth nëse ajo besonte se Shtëpia e Bardhë mund të bëhej sërish shtëpia e saj, “Kurrë mos thuaj kurrë”, tha ajo për mundësinë që të jetë sërish Zonja e Parë.

Melania tha se i pëlqente roli i saj dhe kujdesej për Shtëpinë e Bardhë, pavarësisht kritikave të shumta me të cilat u përball gjatë kohës që i shoqi ishte në detyrë.

Pavarësisht përgjigjes të gruas së tij, Trump ka lënë të kuptohet vazhdimisht se ai do të kandidojë përsëri për presidencën në 2024

“Më pëlqen Uashington, D.C. E di që funksionon krejtësisht ndryshe nga çdo qytet tjetër. Të bëhesha Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara ishte nderi im më i madh dhe mendoj se kemi arritur shumë në katër vitet e administratës Trump”, tha ajo.

Kritikat ndaj ish-modelës së kthyer në biznesmene u shtua pas një incidenti në të cilin ajo kishte veshur një xhaketë të shkruar me fjalët “Vërtet nuk më intereson, apo jo?” në një udhëtim për të vizituar fëmijët emigrantë në një qendër ndalimi kufitar në 2018.

Melania sqaroi më vonë se mesazhi ishte menduar për ‘mediat dhe njerëzit e majtë’ që e kritikuan atë, dhe jo për fëmijët.

I pyetur vitin e kaluar nëse do të kandidonte sërish nga GB Neës, Trump tha se nuk shihte një alternativë tjetër. “Pra, unë e dua vendin tonë”, tha Trump. “Nëse e doni vendin, nuk keni zgjidhje tjetër. Nuk është një pyetje.

“Është zemërthyese të shohësh se ata po luftojnë dhe ushqimi nuk është i disponueshëm për fëmijët në shekullin e 21-të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, tha ajo.

E pyetur se çfarë po i shkaktonte mungesat e ushqimeve, Melania vuri në shënjestër administratën e Joe Biden dhe u përgjigj: ‘Udhëheqja’.

Kur Hegseth e pyeti nëse donte të thoshte mungesë lidershipi, ajo tha: ‘Po.’

52-vjeçarja ka mbajtur një profil të ulët që nga largimi nga Shtëpia e Bardhë në janar 2021, me vetëm pamje të rralla nga anëtarët e Mar-a-Lago.

Melania i tha Hegsethit se tashmë është mësuar me kritikat dhe ka zgjedhur të fokusohet në punën e saj filantropike me të rinjtë. “Unë jam këtu për të ndihmuar njerëzit dhe ky është misioni. Dhe ata njerëz që më kritikojnë, unë do t’i inkurajoja që të ndihmojnë komunitetin e tyre ose ndoshta t’i bashkohen nismës sime Foster the Future”, tha ajo./albeu.com/