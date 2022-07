Zonja e parë e Ukrainës vizitë në SHBA, do të zhvillojë takime të nivelit të lartë

Zonja e parë e Ukrainës Olena Zelenska nisi një raund takimesh të nivelit të lartë të hënën në Uashington që përfshin një fjalim të planifikuar në Kongres më vonë gjatë javës.

Zelenska u takua të hënën me Sekretarin e Shtetit Antony Blinken dhe do të zhvillojë bisedime me zonjën e parë Jill Biden të martën, tha Shtëpia e Bardhë.

Zelenska është planifikuar të mbajë fjalim para ligjvënësve të mërkurën në orën 11:00, tha kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi.

“Sot u takova me Zonjën e Parë të Ukrainës Olena Zelenska për të diskutuar kostot e mëdha humanitare të luftës së Presidentit Vladimir Putin”, shkroi Blinken në Twitter. “Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të ndihmuar popullin e Ukrainës të mbrohet nga Rusia, të sigurojë drejtësi dhe të rindërtojë vendin e tyre.”

Edhe pse Zelenska nuk ka një portofol zyrtar në qeverinë ukrainase, vizita e saj sinjalizon shtytjen e shtuar nga Kievi për të kërkuar më shumë ndihmë ushtarake dhe mbështetje politike ndërsa lufta e Rusisë në Ukrainë i afrohet kufirit pesëmujor.

Burri i saj, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, iu drejtua Kongresit praktikisht në mars, duke bërë presion për më shumë pajisje ushtarake.

Gruaja e tij ndodhet në Uashington, ndërsa SHBA-ja po dërgon gati 40 miliardë dollarë ndihmë të përvetësuar nga Kongresi që pritet të dorëzohet plotësisht deri në fund të shtatorit./albeu.com