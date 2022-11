Zonja e parë e Ukrainës flet për luftën: Ne do të rezistojmë, pa fitore nuk ka paqe

Zonja e parë e Ukrainës, Olena Zelenska, më një intervistë për BBC tha se Ukraina do të rezistojë këtë dimër që po vjen pavarësisht të ftohtit dhe ndërprerjeve të shkaktuara nga raketat ruse, dhe do të vazhdojë të luftojë atë që ajo e përshkruan si një luftë të pikëpamjeve botërore, sepse “pa fitore nuk mund të ketë paqe”. .

Takohemi në një qytet me histori, ku një dimër i ftohtë po afron, ku llambat simpatike të rrugëve janë të zbehura, ku ndërtesat po errësohen dhe ftohen në mes të ndërprerjeve të energjisë elektrike, ndërsa Rusia vazhdon të godasë rrjetin energjetik të Ukrainës. Populli ukrainas ka fituar lëvdata për qëndrimin e tij kundër sulmit të ashpër të Rusisë. Por kjo është një tjetër provë e dhimbshme e qëndrueshmërisë.

“Ne jemi gati ta përballojmë këtë,” pohon Olena Zelenska kur ulemi në një kompleks të siguruar shumë të zhytur brenda një labirinti ndërtesash të mbushura me rërë në Kiev.

“Ne kemi pasur kaq shumë sfida të tmerrshme, kemi parë kaq shumë viktima, aq shumë shkatërrime, saqë ndërprerjet e energjisë elektrike nuk janë gjëja më e keqe që na ndodh.”

Ajo citon një sondazh të fundit ku 90% e ukrainasve thanë se ishin gati të jetonin me mungesa të energjisë elektrike për dy deri në tre vjet nëse mund të shihnin perspektivën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Duket si një rrugë tmerrësisht e gjatë e ftohtë dhe ajo e di këtë.

“E dini, është e lehtë të vraposh një maratonë kur e di se sa kilometra ka”, thotë ajo. Në këtë rast, megjithatë, ukrainasit nuk e dinë distancën që duhet të vrapojnë. “Ndonjëherë mund të jetë shumë e vështirë,” thotë ajo. “Por ka disa emocione të reja që na ndihmojnë të mbahemi.”

Të gjithë ukrainasit do të bëhen më të fortë për shkak të kësaj lufte, parashikon stoikisht zonja e parë e Ukrainës.

Duke shkelur me kujdes në fushën e minuar politike, zonja e parë është kategorike. “Ne të gjithë e kuptojmë se pa fitore, nuk do të ketë paqe. Do të ishte një paqe e rreme dhe nuk do të zgjaste shumë.”

Dhe çfarë do të thotë “fitore” për të?

Ajo përgjigjet pa hezitim. “Një kthim në një jetë normale…”/albeu.com