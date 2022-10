Zlatan Ibrahimovic, “Zoti” që e ktheu Milanin në Scudetto dhe Championsi i munguar, sa vjeç mbush sot sulmuesi suedez

503 gola në 836 ndeshje me ekipet e klubeve, 62 në 118 me kombëtaren suedeze. Kjo është plaçka e karrierës së deritanishme për Zlatan Ibrahimovic. Një histori sportive plot suksese ajo e ‘Zotit’, siç e ka shpallur shpesh veten sulmuesi. Por ai duhet të jetojë me obsesionin e quajtur Champions League, pasi nuk ka arritur ta fitojë kurrë.

I lindur në Malmo, ai filloi të luante mes profesionistëve në skuadrën e qytetit të tij, përpara se të transferohej te Ajax në vitin 2001 dhe më pas të fillonte aventurën e tij në Itali me fanellën e Juventusit. Pas skandalit të lidhur me calciopoli, kalimi i shumëpërfolur te Interi, ku qëndroi për tre sezone, duke shënuar 66 gola në 117 ndeshje. Në verën e vitit 2009 ishte Barcelona ajo që vuri bast për të, por ndjenja e dobët me Pep Guardiolën e detyroi atë të largohej nga blaugrana për t’u kthyer në Serie A, këtë herë me fanellën e Milanit.

Në vitin 2012 më pas kaloi në Paris Saint Germain ku qëndroi për katër vjet. Më pas aventura te Manchester United, golat me anglezët, këputja e ligamentit të gjurit dhe tre suksese të tjera, përfshirë Ligën e Evropës ndaj Ajax-it ‘të tij’. Mbyllur kllapat britanike, suedezi ka zgjedhur të fluturojë drejt Shteteve të Bashkuara për të magjepsur mbështetësit publikë të Los Angeles Galaxy. Me ekskluzivitetin amerikan, Ibra vazhdoi të bëjë atë që ka bërë gjithmonë në karrierën e tij, përkatësisht të shënojë gola.

Para kthimit të tij në Milano në janar 2020, i cili mbërriti për të rikthyer kuqezinjtë në krye pas vitesh shumë të ndërlikuara, misioni u krye në maj 2022, me Milanin që kthehet në çatinë e Italisë falë edhe Ibrës, i aftë për të bërë të gjithë grupin të rritet me eksperiencën e tij dhe për t’i dhënë mentalitet një skuadre që, duke ecur të gjithë në të njëjtin drejtim, arriti të fitojë një kampionat të papritur në fillim të sezonit. Titujt e tij, siç u përmend, janë shumë të pasura dhe mburren, dy Eredivise, një Kupë dhe një Superkupë Holandeze, gjashtë Scudetto, njëra prej të cilave të anuluara, tre Superkupa Italiane, një Ligë Spanjolle, dy Superkupa Spanjolle, katër Ligue 1, dy Kupat e Francës dhe tre Superkupa Franceze, një Community Shield, një Superkupë UEFA, një Kupë e Botës për Klube, një Kupë e Ligës Angleze dhe një Europa League.

Edhe pse, siç u përmend, në apeli mungon (dhe do të mungojë përgjithmonë) trofeu më prestigjioz për Zlatan, përkatësisht Liga e Kampionëve. Falë karizmës dhe cilësisë së tij, ai arriti të kthejë Milanin në krye, të paktën italianët, dhe sot, pavarësisht moshës dhe disa dëmtimeve për t’u marrë parasysh, ai mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm në skuadrën e Piolit. Sot Ibra mbush 40 vjeç./ h.ll/albeu.com