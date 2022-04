Zjarri në depon e naftës ruse, dalin pamjet e sulmit ajror nga helikopterë ukrainas (VIDEO)

Më herët në informuan se një flakët kishin përfshirë depot e naftës në qytetin rus të Belgorodit, pranë kufirit me Ukrainën, por ende nuk dihej shkaku.

Së fundmi është publikuar një video ku raportohet se shkaku ishte një sulm ajror nga helikopterët ukrainas.

Ky duket të jetë me të vertetë një ngjarje, pasi nëse konfirmohet, do të ishte sulmi i parë që forcat e Ukrainës kanë kaluar kufirin ajror në Rusi që nga fillimi i konfliktit.

Kjo u konfirmua nga guvernatori rajonal Vyacheslav Gladkov, i cili tha se avioni kaloi kufirin në lartësi të ulët dhe se zjarri që rezultoi plagosi dy punëtorë.

Video of the two Ukrainian Mi-24 helicopters striking the oil storage facility in Belgorod with rockets. https://t.co/4Lt5l1Xc3S pic.twitter.com/d5zj4GWjou

— Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022