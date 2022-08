Zjarret në SHBA, humbin jetën dy persona, evakuohen mijëra banorë e turistë (VIDEO)

Zjarri më i rëndë në Kaliforni këtë vit, i cili ka detyruar mijëra njerëz të lënë shtëpitë e tyre dhe ka kthyer mijëra kurora në hi, ka shkaktuar vdekjen e dy personave, siç njoftoi sot shërbimi zjarrfikës i shtetit amerikan.

Zjarri, i cili është quajtur “McKinney”, ka shkatërruar që nga e premtja rreth 225 mijë hektarë në Pyllin Kombëtar Klamath dhe, pavarësisht mobilizimit të forcave të fuqishme zjarrfikëse, nuk është vënë nën kontroll.

Dy persona u gjetën të djegur brenda një makine të dielën në mëngjes, tha sot Zyra e Sherifit të Qarkut Siskiyou. Zjarrfikësit besojnë se viktimat po përpiqeshin të largoheshin, por makina e tyre u përfshi nga flakët, tha sherifi Jeremiah LaRue për televizionin ABC.

Erërat e forta, nxehtësia dhe stuhitë lokale kontribuan në përhapjen e shpejtë të zjarrit.

Më shumë se 2000 banorë u urdhëruan të evakuoheshin në Kaliforninë veriore, pranë kufirit të Oregonit. 60 alpinistë të tjerë u larguan nga Pacific Crest Trail , sipas autoriteteve në Jackson County, Oregon./albeu.com

The McKinney fire has become California’s largest wildfire this year, growing to 55,000 acres in two days and causing at least two deaths. “I just saw it explode in the dark. I knew the house was gone,” said Harlene Althea Schwander, an evacuee. https://t.co/aItHSR3Zyl pic.twitter.com/AcXH7RCrWy

— The New York Times (@nytimes) August 1, 2022