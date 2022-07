Ziyech do vetëm Milanin, priten kontaktet e para

Hakim Ziyech ka ide të qarta, ai dëshiron të largohet nga Chelsea dhe të provojë një aventurë të re te Milani. Sipas asaj që raportohet nga “Gazzetta dello Sport”, sulmuesi anësor që Maldini dhe Massara e pëlqejnë shumë, mund të adoptojë të njëjtën strategji si Lukaku, i cili kërkoi shitjen nga klubi anglez, për të favorizuar ardhjen e tij në Itali dhe në këtë kuptim, agjentët e tij janë vënë në lëvizje.

Megjithatë, ka pengesa në lidhje me pagën dhe formulën. Marokeni aktualisht fiton 5 milionë euro në sezon, përfshirë bonuset. Dhe ky objektiv nuk do të ishte në përputhje me politikën e kuqezinjve që sunon një tavan rreth 4,5 milionë neto. Megjithatë, shumë varet nga formula që do të miratohet.

Në rastin e një kredie të thatë, nuk do të kishte kushte për të përfituar nga skontimi i Dekretit të Rritjes, duke qenë se për të gëzuar avantazhet tatimore kërkohet një qëndrim të paktën dy vjeçar në Itali.

Prandaj mund të konsiderohet një formulë që do t’i përshtatet të gjithëve dhe në këtë drejtim marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy klubeve mund të jenë shumë dobishme për të arritur në vijën e finishit të lumtur.

Në ditët në vijim do të ketë kontakte zyrtare, por ndërkohë hapin e parë e ka bërë Ziyech, i cili dëshiron të nisë një aventurë të re te Milani./ h.ll/albeu.com