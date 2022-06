“Zija e Bukës”, historiani: Putini ka hartuar një “plan urie” për të krijuar fluks refugjatësh në BE (FOTO LAJM)

Vladimir Putin po përgatitet të shkaktojë zi buke në pjesën më të madhe të botës.

Kështu shprehet në një postim në Twitter profesori i historisë, Tmothy Sndyer.

“Rusia ka një plan urie. Në fazën tjetër të luftës në Evropë, Vladimir Putin po përgatitet të vdesë nga uria një pjesë të madhe të botës në zhvillim,” thotë Timothy Snyder , një historian i shquar amerikan i specializuar në historinë moderne të Evropës Qendrore dhe Lindore.

Sipas tij, një nga qëllimet e bllokimit të porteve të Detit të Zi nga forcat e Moskës është krijimi i flukseve refugjatësh drejt Evropës, gjë që do të shkaktojë destabilitet në BE.

“Nëse bllokada ruse vazhdon, dhjetëra milionë tonë ushqime do të kalben në magazina dhe dhjetëra milionë njerëz në Afrikë dhe Azi do të vdesin nga uria. Tmerri i planit të urisë së Putinit është aq i madh sa është e vështirë që mendjet tona ta perceptojnë. Ne gjithashtu priremi të harrojmë se si ushqimi luan një rol vendimtar në politikë” , vëren profesori në postimet e tij, duke përdorur edhe shembuj historikë.

Në veçanti, ai thekson se “ideja se kontrolli i drithit ukrainas mund të ndryshojë botën nuk është asgjë e re”, pasi në të kaluarën kanë bërë të njëjtën gjë Hitleri dhe Stalini.

Russia has a hunger plan. Vladimir Putin is preparing to starve much of the developing world as the next stage in his war in Europe. 1/16

— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 11, 2022