Zhdukja misterioze e nëndetëses, zbulohen disa mbetje pranë Titanikut

Disa mbetje momentalisht të paidentifikuara janë gjetur në zonën e kërkimit pranë Titanikut, aty ku prej së hënës vijojnë kërkimet për të gjetur nëndetësen e zhdukur me 5 persona në bord.

Lajmi u bë i ditur nga roja Bregdetare Amerikane. Në një postim në Twitter, thuhet se mbetjet e gjetura, të cilat momentalisht nuk dihet kujt i përkasin, po vlerësohen nga ekspertët.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

