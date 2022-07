“Zhdukja” e 50 arkave me banane në portin e Durrës, 20 të arrestuarit njihen me masat e sigurisë

Gjykata ka dhënë masën e sigurisë për 20 të arrestuarit, të cilët u ndaluan pasi një kontejner me banane është hapur para se të kalojë në skaner dhe në të mungonin 49 arka me banane. Arkat e zhdukura dyshohet se ishin të ngarkuara me kokainë.

9 nga të arrestuarit janë lënë në burg pa afat, ndërsa 11 të tjerët janë proceduar në gjendje të lirë.

Kujtojmë se nga hetimet, ka rezultuar se kontejneri ka qenë i paplumbosur me plumbçe, një procedurë për sigurinë e tyre para kontrollit.

Pasi është hapur kontejneri është vënë re se sipërfaqja e tij ka qenë e ngarkuar me arka me banane dhe se brenda tij mungonin disa arka.

Vetë personat e arrestuar i kanë mohuar akuzat për përfshirjen në trafikun e kokainës./albeu.com