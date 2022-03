Zhduket fotoreporteri në Ukrainë

Një fotoreporter lufte mësohet se është zhdukur në Ukrainë.

Mësohet se, Maks Levin ishte duke punuar në terren në një zonë lufte jashtë Kievit kur u zhduk, sipas gazetarit mbrojtës të Kyiv Independent, Illia Ponomarenko.

Askush nuk thuhet të ketë kontakte me të që nga 13 marsi.

Our good friend, talented war photojournalist Maks Levin, has gone missing.

He had yet another field day in a combat zone outside Kyiv on March 13. Ever since then, no one has had any contact with him.

If you follow this war, you have definitely seen a lot of his works. pic.twitter.com/ILjrt6LofO

