Zgjimi i një hakmarrje të fjetur, saga e vrasjeve të Rrëshenit

Martin Bardhi po pinte kafe në lokalin e tij. Nuk kishte shumë që ishte ulur aty. Bashkë me të ishin edhe dy të afërmit e nipi. Pas shtëpisë, duket se Martini këtë vend e konsideronte më të sigurtin. Përballë Komisariatit të Policisë së Rrëshenit, para spitalit dhe poshtë një kamere sigurie që e kishte vendosur vetë.

E megjithatë ajo që ndodhi më 26 shtator dëshmoi të kundërtën. Përveç pasigurisë edhe në një vend të sigurt, dëshmoi agresivitetin e vrasëse. Guximin e tyre për të sfiduar Policinë duke realizuar një masakër para derës së tyre.

E ata sfidën e vazhduan edhe për 11 kilometra të tjera. Pas vrasjes vijuan rrugën për 15 minuta deri në vendin ku i vunë flakën makinës. Policia edhe pse ishte pranë tyre kur shkrepën armët, arriti të gjejë vetëm makinën që po digjej. Asgjë më shumë. Rrugët që të çojnë drejt Mirditës dhe qyteti i Rrëshenit u blinduan nga RENEA dhe Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë. Një helikopter u ngrit mbi male për të pikasur vrasësit. Megjithatë përveç zjarrit që shkrumbonte makinën nuk pa asgjë tjetër.

Makina “Jeep” ngjyrë e zezë erdhi nga qendra e qytetit. Atentatorët duket se ishin informuar saktë për vendin ku ishte ulur objektivi i tyre. Teksa makina po i afrohej lokalit, atentatorët nxorën armët dhe fillimisht qëlluan në ecje. Më pas, për pak çaste makina ndaloi dhe dy persona të maskuar zbritën duke iu afruar tavolinës ku ndodhej Martin Bardhi dhe qëlluan edhe nga afër. Nuk kursyen as 3 të afërmit që ndodheshin me të. Saktësia në qitje është e dukshme nga gjurmët që lanë në vendngjarje. Plumbat nuk thyen asnjë xham. Të gjithë u drejtuan tek tavolina dhe shenjat shihen qartë.

Plumbat hodhën në tokë gjithçka. Lanë të vdekur në vend Martin Bardhin e të tre ata që ishin në tavolinë me të u plagosën. Të afërmit e 59-vjeçarit, Oltion Gjini, Ilir Bardhoku dhe nipi i tij, Indrit Bardhi u plagosën rëndë. Fakti që gjendeshin në derë të spitalit nuk ndikoi aspak. Për Martin Bardhin nuk kishte asnjë shpresë, pasi ndërroi jetë në vend. Ndërsa tre të plagosurit e morën ndihmën e para në urgjencën e spitalit të Rrëshenit, por për shkak të gjendjes së rëndë u nisën me urgjencë drejt Spitalit të Traumës, në Tiranë.

Autorët pasi u siguruan për realizimin e planit të tyre vijuan rrugën drejt daljes së qytetit. Kaluan pranë fshatit Ndërfushas, ku jeton pjesa më e madje e fisit Bardhi dhe vazhduan rrugën drejt fshatit Gëziq për 14 minuta derisa i vunë flakën makinës. Nga aty, mendohet se kanë zbritur kodrën në këmbë, duke dalë në autostradë. Prej aty mund të jenë larguar me ndonjë mjet tjetër që i priste e mbase gjatë rrugës janë shkëmbyer edhe me makinat e Policisë apo edhe me postblloqe që në raste të tilla janë të shumtë.

Ndërkohë vendngjarja ishte rrethuar nga policë të tjerë. Mbërriti aty edhe drejtori i Policisë së Lezhës, që foli rreth ngjarjes, duke treguar se ishin në dijeni të konflikteve.

Të parët që u përballën me kontrolle në banesa ishin pjesëtarët e familjes Reçi. Ishte e qartë që pista kryesore e ngritur nga grupi hetimor ishte ajo e hakmarrjes. Jo me ngjarjen e vjetër, pasi konsiderohej e mbyllur, por me ngjarjen e ndodhur në mars të vitit 2023, kur Martin Bardhi me të birin qëlluan drejt makinës së Sajmir Reçit, në dalje të Rrëshenit.

Mjaftoi një parakalim për të rindezur konfliktin që dukej sikur ishte sheshuar në heshtje për 28 vite me radhë. Të mëdhenjtë e dy fiseve, që në Rrëshen i konsiderojnë të fortë, kishin zgjedhur që ta lënë pas krahëve vrasjen e Ilir Reçit majin e vitit 1995. Por të rinjtë e shkelën këtë pakt në mars të vitit 2023. Makina e blinduar e shpëtoi Sajmir Reçin nga plumbat e nisur drejt tij. Por Martin Bardhi u gjend totalisht i ekspozuar mëngjesin e 26 shtatorit, teksa plumbat e kallashnikovit të derdhur drejt tij, i morën jetën.

Vitet e fundit në Rrëshen, por dhe në Tiranë, kanë ndodhur vrasje e plagosje që nga Policia janë konsideruar si një sagë hakmarrjeje mes fiseve Reçi dhe Gjini. Nga të dy palat ka pasur disa të vrarë. Por duket se fisi Reçi ka pasur një hasmëri edhe më të vjetër, atë me familjen Bardhi, e cila për vite me radhë u duk sikur ishte lënë në heshtje. Ndërsa mes familjeve Gjini dhe Bardhi, përveç armikut të përbashkët, nuk ka pasur asnjë lidhje tjetër. Fisi Reçi dhe Bardhi janë me emër në Mirditë dhe duket se kjo ishte arsyeja pse kishin vendosur të linin pas atë që kishte ndodhur vite më parë. Derisa kjo hasmëri u zgjua dhe tashmë nuk dihet se kur do të ndalet.

Vritet Ilir Reçi, kushëriri dhe shoku i ngushtë i Kastriot Reçit

Pas viteve ’90, rrethi i Mirditës, por kryesisht qyteti i Rrëshenit, dominohej nga dy familje. Reçi dhe Bardhi. Familje me reputacion, apo siç thuhet atje, familje me zë. Në vitin 1995 nisi një përplasje në distancë mes tyre. Familja Bardhi, nga një fis i madh me emër, që ishin vendosur në Ndërfushas, në krahun e djathtë të lumit Fan, nisën një konflikt me Ilir Reçin. Iliri, që në atë kohë konsiderohej si një prej të fortëve të Rrëshenit, ishte kushëriri i Kastriot Reçit, por më shumë se kaq ishte shoku i tij i ngushtë. Përplasjen e fundit Iliri e pati me një nga djemtë e familjes Bardhi, konkretisht një nga 6 vëllezërit e Martin Bardhit që u vra para Policisë. Ilir Reçi, në një formë edhe fyese, i kërkon atij që asnjë nga fisi i tij që jetonte në Ndërfushas, të mos e kalonte lumin Fan dhe të futej në Rrëshen. Qyteti konsiderohej nga fisi Rreçi si territori i tyre. Ky urdhër i Ilir Reçit, i shkon në vesh Pjetër Bardhit, në atë kohë oficer ushtrie, që ishte me shërbim në Shkodër. Ai niset menjëherë drejt Rrëshenit dhe në qendër të qytetit ekzekuton me armën e shërbimit Ilir Reçin. Pjetër Bardhi u shpall në kërkim dhe u dënua në mungesë për këtë vrasje, por nuk u arrestua asnjëherë dhe nuk bëri asnjë ditë burg. Jetoi në arrati derisa dënimi u parashkrua dhe tashmë është i lirë. E megjithëse kishte ndodhur kjo ngjarje, mes dy familjeve u vendos një lloj paqeje e heshtur dhe nuk patën më asnjë konflikt deri mbrëmjen e 26 marsit 2023, kur djali i Martin Bardhit, u konfliktua për një parakalim me nipin e Kastriot Reçit.

“Gjërat Tona” kërkoi një informacion zyrtar në Gjykatën e Lezhës, në lidhje me vendimin e dhënë për Pjetër Bardhin pas vrasjes së ndodhur në vitin 2005. Por duket se ky vendim është sekret hetimor, për aq kohë sa vrasja e Martin Bardhit është në hetim nga Prokuroria.

“Sa më sipër ju informojmë se nga verifikimi rezulton se vendimi penal për këtë shtetas ka në përmbajtje të dhëna sensitive dhe personale në lidhje edhe me persona të tjerë apo deklarime të dhëna për interesa të gjykimit apo ngjarjes.

Në këto kushte, duke qene se rasti për vrasjen e shtetasit Martin Bardhi është në hetim nga prokuroria dhe mund të përbëjë sekret hetimor referuar përcaktimeve të Kodit të Procedurës Penale, për marrjen e këtij vendimi ju sugjerojmë që t’i drejtoheni Prokurorisë së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë. Kjo, pasi vendimi i kërkuar nga ana juaj mund të ndikojë në mbarëvajtjen e hetimeve penale duke qenë se çështja është në fazën e hetimeve paraprake.

Për rrjedhim për këtë shkak nuk mund të vendoset në dispozicionin vendimin penal i dhënë për shtetasin Pjetër Bardhi”.

Qëllohet me armë makina e blinduar e Saimir Reçit

Mbrëmjen e 26 marsit, 41-vjeçari Sajmir Reçi, nipi i Kastriot Reçit, u qëllua me armë, por arriti t’u shpëtojë plumbave. Policia tha se shkak i konfliktit që u pasua me përdorimin e armëve ishte parakalimin me makinë në rrugën kryesore të qytetit. Sajmir Reçi dhe Enrik Bardhi kanë zbritur nga automjetet dhe janë përplasur fizikisht me njëri-tjetrin në mes të qytetit. Më pas, Enrik Bardhi ka shkuar në banesë dhe së bashku me të atin, Martin Bardhi kanë marrë një armë zjarri pistoletë dhe kanë qëlluar në drejtim të automjetit me të cilin lëvizte Sajmir Reçi. Autorët kanë qëlluar në një distancë të afërt në anën e shoferit të BMW, çka e dëshmojnë dhe shenjat e plumbave, por mjeti i blinduar e shpëtoi të riun pa marrë plagë. Policia e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes shpalli në kërkim babë e bir, Enrik dhe Martin Bardhi të cilët u larguan me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Kërkimet intensive bënë të mundur ndalimin e njërit prej të kërkuarve. U arrestua 59-vjeçari Martin Bardhi, e ndërsa djali i tij dhe nipi janë ende në kërkim.

Babë e bir u akuzuan për vrasje në bashkëpunim të mbetur në tentativë dhe deri para një muaji 59-vjeçari Martin Bardhi ndodhej në burg. Por akuzua ndaj tij u ndryshua me kërkesë të prokurorisë. Bardhi paraqiti si provë disa pamje filmike që provonin se ai kishte qenë diku tjetër në momentin e ngjarjes. Alibia e tij duket se bindi Prokurorinë e Lezhës që kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë, nga “arrest me burg”, në “detyrim paraqitje”.

Kjo ngjarje duket se u pasua me vrasjen e Martin Bardhit më 26 shtator. Për këtë arsye, familja Reçi ishte e dyshuara kryesore për grupin hetimor. U shoqëruan disa pjesëtarë të familjes, edhe pse vetë Sajmir Reçi nuk u gjet ditën e ngjarjes. Ata mohuan përfshirjen në krim, megjithatë gjithçka është në verifikim e sipër.

Të dy këto ngjarje, si vrasja e ’95-ës, ashtu edhe konflikti i armatosur i 26 marsit 2023, janë një indicie e mjaftueshme për grupin hetimor, që hetimet të orientohen drejt një vrasje për motive hakmarrjeje. Kjo ishte arsyeja pse menjëherë pas vrasjes së Martin Bardhit, Policia shkoi për të shoqëruar pjesëtar të familjes Reçi. Dhjetë prej tyre u morën në pyetje, si persona që mund të kenë dijeni për ngjarjenMegjithatë, pas disa orësh të gjithë të dyshuarit u lanë të lirë pasi dhanë sqarimet e tyre. Ata mohuan gjithçka. Nuk kanë parë, nuk kanë dëgjuar dhe nuk dinë gjë. Përgjigje standarde këto nga shumica e të shoqëruarve për ngjarje të tilla. Por Prokuroria vazhdon hetimet me këtë pistë kryesore. Hakmarrjen. Sigurisht pa përjashtuar edhe pista të tjera që mund të dalin gjatë procesit të verifikimeve.

E ndonëse autorët e ngjarjes nuk janë gjetur ende, kjo vrasje nuk kaloi pa të ndëshkuar. Në fakt u ndëshkua vetë Policia. Komisariati i Rrëshenit edhe Drejtoria e Policisë së Lezhës.

Lidhur me ngjarjen në qytetin e Rrëshenit, ku u vra një shtetas dhe u plagosën disa të tjerë, pas analizës së bërë lidhur me veprimtarinë e strukturave të Policisë së Shtetit, për ndjekjen e kësaj ngjarjeje, si dhe për shkak të mostrajtimit e mosanalizimit të duhur të konflikteve ndërmjet fiseve në Rrëshen, Drejtori i Përgjithshëm ka vendosur:

-shkarkimin nga detyra të zëvendësdrejtorit për Hetimin e Krimeve të Policisë Lezhë, Alfred Nomani dhe emërimin në këtë detyrë të Gentian Berberit;

-shkarkimin nga detyra të shefit të Sektorit për Rendin dhe Sigurinë të Policisë Lezhë, Artur Cara;

-emërimin në detyrën e zëvendësdrejtorit për Rendin dhe Sigurinë të Policisë Lezhë, të Altin Menës;

-shkarkimin nga detyra të shefit të Komisariatit të Policisë Mirditë, Paulin Çupi dhe emërimin në këtë detyrë të Klodian Kondit.

Pas ristrukturimit të strukturave drejtuesve të Policisë në Mirditë, si pasojë edhe vrasjes së Martin Bardhit në Rrëshen, ministri i Brendshëm Taulant Balla dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë zhvilluan një takimin me punonjës të Komisariatit. Balla kërkoi rritje të kontrolleve në territor, duke e konsideruar flagrant anashkalimin e ligjit dhe rolin e policisë në ngjarjen 26 shtatorit në qendër të qytetit, përballë Komisariatit të Policisë. Balla garantoi qytetarët e Rrëshenit, që sipas tij edhe në vite të vështira si 1997-a ka treguar qytetari dhe besim në ligj, se jeta e çdo qytetari do të jetë e sigurt.

Vitet e fundit, qyteti i Rrëshenit është kthyer në një vatër shumë të nxehtë në zemër të veriut të vendit, sa i përket krimit të vrasjes. Madje shumë vrasje kanë qenë zinxhir hakmarrje e kanë pasuar njëra-tjetrën, duke shkaktuar panik e pasiguri. Hakmarrje që më pas është shtrirë edhe në qytete të tjera. E ky zinxhir vrasjes ka qenë kryesisht mes dy fiseve, Reçi dhe Gjini. Edhe pse së fundmi doli në sipërfaqe, një hakmarrje e mundshme, që të gjithë e mendonin të varrosur e të harruar. Por disa nga krimet mes dy fiseve, kanë shënjuar edhe historinë e qytetit të Rrëshenit. Seriali i vrasjeve për hakmarrje ka nisur në vitit 2016 dhe nuk dihet me siguri se kur do të mbyllet dhe a do të mbyllet ndonjëherë.

Ekzekutohet Sajmir Jaku, drejtor i OSHEE për Veriun

Sajmir Jaku, drejtor i Tensionit të Lartë në OSHE për Veriun, u vra më 9 shtator 2016. Dyshohet se dy persona të armatosur kanë qëlluar për vdekje zyrtarin, ndërsa nga të shtënat me armë, edhe një person tjetër mbeti i plagosur. Policia ka thënë se Sajmir Jaku është qëlluar me kallashnikov kur ka qenë duke pirë kafe në një nga lokalet e zonës më të frekuentuar të qytetit të Rrëshenit me një shok. Pas vrasjes, autorët braktisën automjetin tip “Benz-Mercedes” në një fshat të Kurbinit, ku e kanë djegur dhe më pas janë larguar. Ngjarja mbeti e pasqaruar, edhe pse për hetimin e saj u angazhua Policia dhe Prokuroria me gjithë burimet e tyre njerëzore. Me dhjetëra veprime hetimore u kryen për disa muaj me radhë, por përfundimisht ngjarja ka mbetur pa autor. I vetmi fakt që dihet është se autorët e atentatit kanë qenë dy persona.

Vritet të Itali Gasper Reçi, vëllai i Kastriot Reçit

Një tjetër krim që u dyshua se kishte lidhje me këtë serial hakmarrjeje ishte vrasja e ndodhur më 28 prill 2017 në Itali, ku u ekzekutua shtetasi Gasper Reçi, i cili u qëllua me katër plumba. Policia dyshonte se vrasja mund të ishte kryer si hakmarrje për vrasjen e Sajmir Jakut.

Viktima, Gasper Reçi, nga Rrëshëni, jetonte prej vitesh në Romë. Katër të shtëna me pistoletë, nga një distancë e afërt, dy në këmbë dhe 2 në kokë, i kanë marrë jetën menjëherë 43-vjeçarit shqiptar. Ngjarja ka ndodhur në zonën “Tor Vergata” të kryeqytetit italian dhe sipas Policisë lokale dyshohej të ishte një vrasje e mirëorganizuar dhe e studiuar më parë nga autorët. Viktima para se të qëllohej për vdekje ka qenë duke lëvizur në këmbë drejt shtëpisë së tij, ndërsa një automjet tip “Smart” e ka ndjekur pas deri pranë banesës. Makina i është afruar dhe autorët e kanë thirrur para se ta qëllonin. Në momentin që Gasper Reçi ka ndaluar dhe është kthyer përballë personave që ndodheshin në “Smart”, është qëlluar me armë zjarri. Ai ka mbetur i vdekur në vend, ndërsa makina është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Sipas mediave italiane, në momentin që mjekët kanë mbërritur me ambulancë për t’i dhënë ndihmën e parë, nuk kanë mundur të bënin asgjë, pasi ai nuk kishte shenja jete. Ka qenë vajza e viktimës që ka lajmëruar Policinë, pasi ka dëgjuar të shtënat kur po priste të atin që të kthehej në shtëpi.

Vritet në Belgjikë Kreshnik Gjini, nipi i Sajmir Jakut

Më 6 shtator të vitit 2017, 31-vjeçari Kreshnik Gjini, nga Mirdita, qëllohet për vdekje në Komunën e Forestit në Belgjikë. Gjini ishte nipi i Sajmir Jakut dhe u dyshua se ishte vrarë në shenjë hakmarrjeje për ekzekutimin e Gasper Reçit në Romë. Në hetimet për vrasjen e Kreshnik Gjinit u përfshi edhe Policia shqiptare, pas ndihmës së kërkuar nga homologët belgë. Kjo për arsye se ngjarja, për nga dinamika dukej se nuk kishte motiv tjetër përveç hakmarrjes, lidhur me serialin e vrasjeve të ndodhura në Shqipëri. Një vajzë e identifikuar me emrin Kristina, e cila ka qenë e dashura e Kreshnik Gjinit, ka pohuar për policët belgë se daja i 31-vjeçarit ishte vrarë një vit më parë në Shqipëri. Bëhej fjalë për Sajmir Jakun. Në dëshminë që ajo kishte dhënë para hetuesve, kishte thënë se i dashuri i saj ndjehej i kërcënuar. Bazuar në dëshminë e saj, por edhe historinë e viktimës, hetuesit belgë dyshonin se vrasësit ishin shtetas shqiptarë, që mund të kishin vepruar për çështje hakmarrjeje.

Ekzekutohet në Rrëshen, në sy të dy fëmijëve Armando Gjini

Më 13 gusht të vitit 2019 u ekzekutua në qendër të qytetit të Rrëshenit, në sy të dy fëmijëve Armando Gjini, i njohur edhe me emrin Tonin Gjini. Shkak për këtë ngjarje sipas Policisë dyshohej e kaluara e tij në Belgjikë. Gjini u qëllua disa herë me pistoletë, ndërsa ndodhej brenda automjetit të tij përballë katedrales. Për hetimin e vrasjes së 48-vjeçarit u ngritën disa pista, duke përfshirë fillimisht prishjen e pazareve të drogës. Ai njihej si pjesë e grupit të Met Kananit, i cili në atë kohë ishte i dyshuar nga drejtësia turke, si drejtues i një rrjeti të fuqishëm të trafikut të drogës. Një tjetër pistë ishin edhe borxhet. Vrasja e tij dyshohej se ishte realizuar nga njerëz me pagesë. Viktima, i njohur ndryshe si Tonin Gjini, ishte person i njohur në qytetin e Rrëshenit, kjo edhe për shkak të arrestimit të tij në vitin 2018 dhe vendosjes së eksplozivit në makinë pak kohë para vrasjes. Por hetuesit nuk përjashtonin as pistën e gjakmarrjes, pasi familja e tij ishte përfshirë në një konflikt të përgjakshëm vite më parë. Edhe kjo ngjarje vijon të mbetet pa autor.

Ekzekutohet me snajper në mes të Rrëshenit Kastriot Reçi

Mesditën e datës 7 janar 2020, Kastriot Reçi parkoi makinën e tij tip “Mercedes Benz” pas Pallatit të Kulturës në Rrëshen dhe do të shkonte te lokali i tij. Sapo doli nga makina, ai takoi një grua, e cila mbante një fëmijë për dore. 47-vjeçari është rrëzuar menjëherë në tokë kur është qëlluar, ndërsa arma me të cilën u krye vrasja dyshohet të ketë qenë e pajisur me silenciator. Personi që ekzekutoi nga një distancë të largët Kastriot Reçin, atë ditë ishte maskuar si një grua. Sipas burimeve të Policisë, ai mbante veshur një fustan dhe në kokë kishte vendosur paruke. I maskuar, ai është ngjitur në katin e shtatë të një pallati që ndodhet rreth 150 metra larg nga vendi ku u ekzekutua Reçi, duke u futur në një apartament ku nuk jetonte askush. Ky apartament ka rezultuar të jetë në pronësi të mikut të Tonin Gjinit, i njohur edhe me emrin Armando, gjithashtu i vrarë vitin 2019 në Rrëshen. Mënyra e ekzekutimit dhe zgjedhja pikërisht e këtij apartamenti i çoi hetuesit drejt pistës së hakmarrjes, pasi Reçi, edhe pse zyrtarisht asnjëherë e faktuar me prova, dyshohej të fshihej pas vrasjes së Tonin Gjinit në 12 gusht 2019.

Një qese kikirikësh, bishtat e cigareve dhe një ambalazh çokollate që ka lënë autori në apartamentin ku ishte vendosur për të ekzekutuar Reçin me snajper janë ekzaminuar dhe krahasuar me profilet e ADN-së së dhjetëra personave, por ende nuk është arritur që të zbulohet autori i krimit. Mënyra e ekzekutimit konsiderohet si një krim i realizuar me logjistikë dhe preçizion të lartë, nisur edhe nga snajperi që është përdorur, por edhe distanca e qitjes. Sipas burimeve, për këtë fakt janë verifikuar dhe ballafaquar me provat edhe efektivë dhe ish-efektivë policie, të cilët fillimisht u dyshuan se mund të kishin lidhje me këtë ngjarje të rëndë, por që asnjëri prej tyre nuk kanë rezultuar të jetë implikuar në krim. Hetuesit nuk e përjashtonin mundësinë që ekzekutori të jetë shtetas i huaj dhe pas ekzekutimit të jetë larguar përmes pikës doganore të Morinës.

Atentat me eksploziv në makinë, plagoset Preng Gjini

Ora nuk kishte shënuar ende 19:00, kur në Tiranë u dëgjua një shpërthim i fuqishëm, që në fakt ndodhi mbi urën që ndodhet tek ish-Stacioni i Fundit i Tiranës së Re, por që u ndie pothuajse në të gjithë kryeqytetin. Ngjarja ndodhi më 5 shtator të vitit 2020. Një minë e telekomanduar, e vendosur në pjesën e poshtme të makinës që drejtonte Preng Gjini, nga Rrësheni, shpërtheu në momentin kur ai po udhëtonte mbi urën e lumit Lana. Brenda makinës, dëshmitarë të shumtë panë një person të gjakosur, drejtuesi i mjetit, i cili nuk po lëvizte për shkak të plagëve të shumta që kishte marrë. Brenda pak sekondash, zona u rrethua nga forcat e Policisë dhe ambulanca u nis menjëherë drejt vendngjarjes. Menjëherë u konfirmua se personi brenda në makinë kishte shenja jete, edhe pse ndodhej në gjendje kritike dhe u nis me urgjencë drejt Spitalit të Traumës. Më pas erdhi edhe identifikimi i tij. I plagosuri ishte Preng Gjini, 50 vjeç, nga Rrësheni. E teksa Policia nisi verifikimet e menjëhershme për të mësuar më shumë rreth tij apo shkaqeve të ngjarjes, rezultoi se i plagosuri është vëllai i Armando Gjinit, i cili ishte vrarë një vit më parë në një atentat mafioz, brenda në makinën e tij. E nisur nga ky fakt, duket se pista kryesore ku janë përqendruar hetimet është e njëjtë me atë që u hetua vrasja e vëllait të tij, paçka se për më shumë se një vit edhe ajo ngjarje ishte e pazbardhur.

Vritet Anton Keli, ende kushëriri i Preng Gjinit

Anton Keli, 51 vjeç, u qëllua me armë zjarri duke u plagosur rëndë e më pas humbi jetën në spital më 15 dhjetor të vitit 2020, në Rrëshen. Ai ishte kushëriri i vëllezërve Armando dhe Preng Gjinit, dy persona që rrjedhin nga një familje që prej vitesh është në hasmëri me fisin Reçi. Nga tërësia e veprimeve hetimore rezultoi se 51-vjeçari ishte qëlluar me pistoletë nga një distancë e afërt dhe një nga plumbat e ka goditur në gjoks. Anton Keli jetonte vetëm me nënën në Rrëshen, ndërsa të gjithë familjarët e tjerë ishin në Gjermani. Lidhur me vrasjen e tij u shoqëruan në komisariat disa persona, por përfunduan duke u lënë të lirë pasi dhanë deklarime. Edhe kjo ngjarje dyshohet se ka lidhje me sagën e hakmarrjeve por vetë familja Reçi është tërhequr duke deklaruar se nuk kanë asnjë lidhje me këtë ekzekutim.

E teksa disa hasmëri të vjetra u duk se ishin mbyllur në fund të vitit 2020, disa të reja me gjasë po hapen. Jo më mes familjeve Reçi e Gjini.

Mëngjesin e 26 shtatorit Martin Bardhi u vra përballë Komisariatit të Policisë, para spitalit dhe poshtë një kamere sigurie. Në një vend që e konsideronte ndër më të sigurtit. E megjithatë, ajo që ndodhi më pas dëshmoi të kundërtën. Përveç pasigurisë, dëshmoi agresivitetin e vrasëse. Guximin e tyre për të sfiduar Policinë duke realizuar një masakër para derës së tyre./abcnews.al