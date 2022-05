Zgjidhet shqetësimi i grave, ja se si të largoni njollat e yndyrës nga divanet

Njollat e yndyrës mund të jenë më të vështirat për t’u pastruar, por gabimi juaj më i vogël mund të bëjë që këto të fundit të mos hiqen çfarëdolloj metode të përdorni.

Të gjithëve na ka ndodhur të ndosim veshjet, tapetin apo divanët me ushqime që të kenë lënë pas njolla yndyre, ndaj do të ndajmë me ju poshtë disa truke efektive për të hequr qafe këto njolla sa hap e mbyll sytë.

Veprimi i parë që duhet të bëni është të spërkatni mbi materialin e ndotur, pudër bebeje ose niseshte në mënyrë që këto të fundit të thithin yndyrën.

Mund të përdorni një fshesë me korent për të thithur pudrën e mbetur dhe më pas të lani me një detergjent pastrues copën e veshjes, tapetin apo pëlhurën e divanit. Këtë procedurë mund ta përsërisni disa herë derisa njolla të jetë zhd ukur plotësisht.