Zgjidhet qeveria e re në Malin e Zi, shqiptarët marrin numrin dy të kabinetit dhe 3 ministri

Pas disa muajsh negociatash që nga zgjedhjet e 11 Qershorit javën e ardhshme Mali i Zi do të ketë qeverinë e re të drejtuar nga Miljoko Spajiç.

Në këtë qeveri të re bie në sy bashkëqeverisja mes shqiptarëve , serbëve dhe malazezëve ndërsa jashtë saj janë lënë boshnjakët. Kështu në bazë të marrëveshjes zyrtare të nënshkruar nga partitë e koalicionit teë ri qeveritar.

Nik Gjeloshaj do të jetë zv/kryeminstër për Politikat Ekonomike si dhe Ministër i Zhvillimit Ekonomik.

Fatmir Gjeka do të jetë ministër për të drejtat e njeriut dhe të pakicave. Marash Dukaj do të vijojë të jetë ministër për Administrateën Publike. Genci Niman Begu do të mbajë postin e nënkryetarit të parlamentit të Malit të Zi ndërsa kryeparlamentar do të jetë kreu i partive pro serbe Andrija Mandiç.

Serbët po ashtu do të kenë në fund të vitit 2024 një post zv/kryeministri si dhe katër poste ministrash në qeverinë e Spajiç. Me votëbesimin në parlament qeveria e Spajiç do të zë vendin e asaj në detyrë të Dritan Abazoviç.