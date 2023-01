​Zgjedhjet presidenciale në Çeki shkojnë në balotazh

Miliarderi dhe ish-kryeministri Andrej Babis dhe gjenerali në pension i NATO-s Petr Pavel kryesuan raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Çeki të shtunën.

Dy kandidatët Babis dhe Pavel tani shkojnë në balotazh më 27-28 janar në një përpjekje për të marrë postin e presidentit të katërt që nga themelimi i Republikës Çeke në 1993, pas rënies së Bashkimit Sovjetik.

Fituesi do të zëvendësojë Milos Zemanin, një veteran politik me opinione të forta dhe që ka shkaktuar ndasi.

Kreu i ri i shtetit do të përballet me një inflacion rekord në vendin e Evropës Qendrore me 10.5 milionë banorë, si dhe me deficite të mëdha të financave publike në lidhje me konfliktin në Ukrainë.

Manjati i biznesit dhe ish-kryeministri Babis, 68-vjeç, është personi i pestë më i pasur në Republikën Çeke, sipas revistës Forbes.

Ish-gjenerali Pavel, 61 vjeç, është dekoruar si hero në luftën serbo-kroate gjatë së cilës ai ndihmoi trupat franceze të dilnin nga një zonë lufte.

Ai u bë shefi i shtabit të përgjithshëm të Çekisë dhe kryetar i komitetit ushtarak të NATO-s.

Dy kandidatët Babis dhe Pavel tani shkojnë në balotazh më 27-28 janar në një përpjekje për të marrë postin e presidentit të katërt që nga themelimi i Republikës Çeke në 1993, pas rënies së Bashkimit Sovjetik.

Fituesi do të zëvendësojë Milos Zemanin, një veteran politik me opinione të forta dhe që ka shkaktuar ndasi.

Kreu i ri i shtetit do të përballet me një inflacion rekord në vendin e Evropës Qendrore me 10.5 milionë banorë, si dhe me deficite të mëdha të financave publike në lidhje me konfliktin në Ukrainë.

Manjati i biznesit dhe ish-kryeministri Babis, 68-vjeç, është personi i pestë më i pasur në Republikën Çeke, sipas revistës Forbes.

Ish-gjenerali Pavel, 61 vjeç, është dekoruar si hero në luftën serbo-kroate gjatë së cilës ai ndihmoi trupat franceze të dilnin nga një zonë lufte.

Ai u bë shefi i shtabit të përgjithshëm të Çekisë dhe kryetar i komitetit ushtarak të NATO-s.