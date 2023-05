Zgjedhjet në Turqi, qendrat e votimit drejt mbylljes

Qytetarët turq votuan ditën e sotme për të zgjedhur presidentin e tyre për 5 vitet e ardhshme. Qendrat e votimit do të mbyllen në orën 17:00.

Favoriti i padiskutueshëm, sipas sondazheve duket se është Rexhep Tajip Erdogan. Por ky është shansi i fundit për Kemal Kilincdarolgu, i cili prej 13 vitesh tenton ta rrëzojë.

49.5% e votave të siguruara nga Rexhep Tajip Erdogan në zgjedhjet e para të 14 ditëve më parë, vërtetuan mbështetjen e gjerë që ai gëzon, pavarësisht krizës së madhe ekonomike.

Përballë tij,q nuk mundi të kapitalizonte politikisht as problemet në ekonomi, as erozionin e demokracisë në vend, as zemërimin nga tragjedia e tërmetiti vdekjeprurës të 6 shkurtit.

Të dhënat nuk janë në favor të tij, sidomos pasi kandidati i ekstremit të djathtë Sinan Ogan (5.17%) tha se mbështet Rexhep Tajip Erdogan./Albeu.com.