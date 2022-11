Zgjedhjet në SHBA/ Demokratë mbajnë kontrollin e Senatit

Demokratët do të vijojnë të mbajnë në kontroll Senatin pasi shënuan një fitore vendimtare në zgjedhjet në shtetin e Nevadës.

Sipas BBC, senatorja Catherine Cortez Masto ka marrë një rezultat më të mirë duke lënë pas republikanin Adam Laxalt, i cili u mbështet nga ish-presidenti Donald Trump.

Rezultatet përbëjnë performancën më të mirë për zgjedhjet afatmesme në 20 vjet.

Presidenti i SHBA Joe Biden tha se ishte tepër i kënaqur dhe se ishte koha që republikanët të vendosnin se kush janë ata.

Udhëheqësi i shumicës demokratike në Senat, Chuck Schumer, tha se rezultatet treguan se populli amerikan kishte hedhur poshtë atë që ai e quajti “retorikë të dhunshme” të Partisë Republikane.

Demokratët do të kenë tani 50 vende në Senat, me republikanët aktualisht me 49.

Vendi i mbetur, Georgia, do të kalojë në balotazh në dhjetor. Në rast se Senati ndahet në mënyrë të barabartë midis dy partive, zëvendëspresidentja Kamala Harris ka votën vendimtare.

Republikanët ende mund të marrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së pasi votat vazhdojnë të numërohen nga një pjesë e vogël e zonave pas zgjedhjeve të së martës.

Nëse republikanët fitojnë Dhomën e Përfaqësuesve, ata ende mund të pengojnë një pjesë të madhe të agjendës së Biden.

“Nuk jam i befasuar nga pjesëmarrja. Jam tepër i kënaqur. Dhe mendoj se është një reflektim i cilësisë së kandidatëve tanë,” tha zoti Biden në Kamboxhia, ku po merr pjesë në një samit.

Schumer tha se vendi “tregoi se ne besuam në demokracinë tonë dhe se rrënjët janë të forta dhe se do të mbizotërojë për sa kohë që ne luftojmë për të”.

Zonja Cortez Masto ishte kokë e kokë me sfiduesin e saj Adam Laxalt gjatë gjithë zgjedhjeve afatmesme.

Republikani fitoi famë dy vjet më parë për përkrahjen e pretendimeve të rreme të ish-presidentit Trump për mashtrime zgjedhore. Një sondazh i kohëve të fundit bëri që z. Laxalt të hynte me votuesit latinë, të cilët përbëjnë një në pesë votues me të drejtë vote në Nevada.

Por zonja Cortez Masto arriti të sigurojë fitoren dhe bashkë me të edhe kontrollin e Senatit nga partia e saj.