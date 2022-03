Zgjedhjet në Serbi, certifikohet lista e Koalicionit të Shqiptarëve të Luginës

Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka njoftuar se është certifikuar lista e Koalicionit të Shqiptarëve të Luginës, për zgjedhjet e prillit në Serbi.

Përmes një postimi në Facebook, Kamberi ka njoftuar se kjo listë do të ketë numrin 16 dhe në të marrin pjesë tri parti.

“Koalicioni i Shqiptarëve të Luginës” do të jetë Lista me numër 16. Me të njëjtin numër që morëm pjesë edhe në zgjedhjet e kaluara parlamentare të vitit 2020. Me 3 parti nënshkruese PVD, PD dhe LPD”, shkruan Kamberi.

Në këtë listë janë dhjetë kandidat për deputetë. “Me 10 kandidatë për deputet nga të tri komunat e Luginës së Preshevës. Me Preshevën, Medvegjën e Bujanocin në të. Me numër 16 u certifikua gjithëpërfshirja e Luginës së Preshevës për vazhdimin e betejës së dinjitetshme politike, përfaqësimin dinjitoz e të pakompromis si përpjekje për të përfaqësuar sa më mirë shqiptarët dhe interesat kolektive”, thuhet në njoftimin e Kamberit./albeu.com/