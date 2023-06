Zgjedhjet në Mal të Zi, Nik Gjeloshaj: Shqiptarët i favorizojnë vetëm partitë shqiptare

Kryetari i komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj ka komentuar në një deklaratë për mediat procesin zgjedhor në Mal të Zi, pas votimit.

Ai u shpreh se Kodi Zgjedhor i penalizon dhe shpreson që diçka e tillë të ndryshojë.

Ndërkaq, Gjeloshaj shtoi se është i hapur për koalicion në mënyrë që të formohet shumica qeveritare, por theksoi se vijat e tyre të kuqe janë sa i takon orientimit që duhet të jetë pro amerikan, të jetë me sytë nga BE-ja dhe NATO.

Ai gjithashtu u shpreh se favorizimin shqiptarët në Mal të Zi e kanë marrë përmes partive shqiptare.

“Çdo ligj që ka të bëjë me shqiptarët, çdo investim, janë iniciuar gjithmonë prej partive shqiptare. Mendoj që këto që janë parti të ashtuquajtura qytetare, po gati nuk e kuptoj çfarë do të thotë qytetare se janë parti serbo-malazeze, siç jemi ne shqiptare. Unë i quaj fjetësa. Deri sot rezultati i tyre nuk ka qenë i dukshëm për shqiptarët, mirëpo as angazhimi i tyre nuk ka qenë i dukshëm”, u shpreh Gjeloshaj.