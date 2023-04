Zgjedhjet në Finlandë, Sanna Marin humb shansin për një mandat të dytë

Udhëheqësi konservator finlandez Petteri Orpo ka fituar një garë zgjedhore trepalëshe, duke mundur qendrën e majtë të kryeministres Sanna Marin.

“Ne morëm mandatin më të madh,” tha kreu i Partisë së Koalicionit Kombëtar, pas një nate dramatike.

Orpo siguroi 20.8% të votave, përpara Partisë populiste të krahut të djathtë finlandez dhe qendrës së majtë.

Populistët fituan një rekord prej 20.1%.

Është një humbje e hidhur për zonjën Marin, e cila rriti vendet e partisë së saj dhe siguroi 19.9% ​​të votave.

Ajo vazhdon të gëzojë vlerësime të larta në sondazhe dhe është vlerësuar gjerësisht për drejtimin e Finlandës drejt hyrjes së menjëhershme në NATO dhe përballimin e pandemisë Covid-19.

Menjëherë pasi lideri konservator shpalli fitoren, liderja e qendrës së majtë pranoi zgjedhjet.

“Urime fituesi i zgjedhjeve, urime Partisë së Koalicionit Kombëtar, urime Partisë Finlandeze. Demokracia ka folur,” u tha ajo mbështetësve.

Për javë të tëra, të tre partitë kishin qenë pothuajse të barabarta në sondazhe.

Pastaj një projeksion nga transmetuesi publik YLE i dha fitoren Koalicionit Kombëtar të Petteri Orpos me numrin më të madh të vendeve në parlament.

“Unë mendoj se finlandezët duan ndryshim. Ata duan ndryshim dhe tani unë do të filloj negociatat, do të hap negociatat me të gjitha palët,” tha ai.

Udhëheqësja e Partisë Finlandeze, Riikka Purra uroi rivalin e saj të qendrës së djathtë dhe ishte vetë e kënaqur me rezultatin më të mirë në historinë e partisë së saj.

“Ne jemi ende sfidues për të qenë numri një, por shtatë vende të tjera është një rezultat i shkëlqyer.”

Ndërkohë, tre nga partitë e tjera në koalicionin në largim, Partia e Qendrës, Aleanca e Majtë dhe të Gjelbërit, të gjitha patën humbje të mëdha.

Tani 37 vjeç, Sanna Marin u bë liderja më e re në botë kur shpërtheu në skenën politike në vitin 2019. Ajo drejtoi një koalicion prej pesë partish, të gjitha të udhëhequra nga gra.

Pavarësisht përgjigjes së saj të suksesshme ndaj pushtimit të Ukrainës nga Rusia fqinje, zgjedhjet u luftuan kryesisht për ekonominë dhe borxhin publik të Finlandës, pasi të gjitha partitë kryesore mbështetën anëtarësimin në NATO.

Shumë finlandezë e shohin atë si një figurë polarizuese. Ajo u vu nën një vëzhgim të ashpër vitin e kaluar kur u shfaq një video e saj duke kënduar, kërcyer dhe pirë në një festë. Mbështetësit thanë se polemika ishte e zhytur në seksizëm dhe gratë në të gjithë Finlandën dhe botën shpërndanë video të tyre duke kërcyer në solidaritet.

Përkundrazi, Petteri Orpo nuk ka asnjë nga cilësitë “rock-star” të Sanna Marin, thotë Matti Koivisto i YLE.

“Ai është një politikan karriere. Ai ka qenë në lojë që nga vitet 1990 dhe është mjaft i qëndrueshëm dhe i qetë. Ka kritika se ndoshta ai është shumë i mërzitshëm dhe i qetë, por gjithashtu funksionon mjaft mirë në Finlandë.”

Konservatorët do të kenë mundësinë e parë për të formuar një qeveri dhe nëse ia dalin, zoti Orpo, 53 vjeç, do të bëhet kryeministri i ardhshëm.

Nën një qeveri të udhëhequr nga Orpo, Evropa mund të presë një konservator pro-evropian nga qendra liberale e partisë së tij me një theks në politikën ekonomike./Albeu.com/