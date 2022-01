Partia Demokratike ka dërguar kërkesën për t’u regjistruar në KQZ për zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 Marsit dhe gjithashtu ka dorëzuar emrat e saj për anëtarë të KZAZ-ve.

“Po ju dergoj per njohje shkresen e PD per regjistrim si subjekt politik dhe propozimet per anetare te KZAZ.”, thuhet në njoftim.

Vijon…