Zgjedhjet e 14 majit, Gjici nis fushatën në Londër për Bashkinë e Kukësit: Do diskutoj për projektin zhvillimor të qytetit

Kyebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici, ka njoftuar se në datë 4mars do të zhvillojë një takim në Londër me të rinjtë kuksianë.

Në njoftimin e Gjicit në Facebook qëllimi i këtij takimi ëhstë informimi i të rinjve mbi planin zhvillimor të qytetit për të ardhmen.

Vijojmë me turet bashkëbiseduese këtë herë me emigrantët kuksianë që janë në Londër, me fokus diskutimi projektet zhvillimore që janë bërë deri tani dhe ndarjen e vizionit për punët e ardhshëm që e presin Kukësin.

Më datë 4 mars, ditë e shtunë, ora 18:00 (me orën e Anglisë), ju ftojmë në Holiday Inn AN IHG’HOTEL London Camden Lock. Pjesë e takimit do jenë edhe rapsodët Rexhep Kovaçi e Hysen Dida.

Në adresën (location):

30 Jamestoën Road

Camden ToËn

Në17BY

England

Kujtojmë që qyteti i Kukësit mban rekord për largimin e të rinjve, ku shumica e tyre kanë zgjedhur të kërkojnë të ardhmen e tyre në Londër.

/AlbEu.com.