Zelenskyt në SHBA/ Nga puthje me Pelosin, shkëmbim i flamujve te fjalimi emocionues (VIDEO)

Ukraina “mban qëndrimet e veta dhe nuk do të dorëzohet kurrë”, nënvizoi dje, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky para deputetëve dhe senatorëve në Kongresin amerikan në Uashington.

Anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit i dhanë Zelenskyt duartrokitje të forta gjatë fjalimit të tij në foltoren e kongresit.

Në kundërshtim me parashikimet më ogurzeza, Ukraina nuk ra. Ukraina është e gjallë dhe po lufton. Tirania ruse nuk na kontrollon më”, tha Zelensky nga foltorja, ndërsa fjalimi i tij njëzet minutësh shpesh ndërpritej nga duartrokitjet e parlamentarëve amerikanë.

Zelensky gives Nancy Pelosi a Ukrainian flag and a kiss on the cheek

Me këtë fjalim para Kongresit presidenti ukrainas përfundoi vizitën e tij të parë jashtë vendit pas pushtimit rus më 24 shkurt .

“Dëshiroj t’ju falënderoj, faleminderit shumë, për ndihmën financiare që na keni dhënë dhe ju mund të vendosni për këtë ”, nënvizoi Zelensky.

“Jo lëmoshë”

“Paratë tuaja nuk janë lëmoshë, janë një investim në sigurinë dhe demokracinë globale, të cilat ne i menaxhojmë në mënyrën më të përgjegjshme,” shtoi ai.

Kongresi pritet gjithashtu të miratojë afro 45 miliardë dollarë ndihma të reja humanitare dhe ushtarake për Ukrainën.

Zelensky e lidhi luftën me Rusinë me kërcënimin e paraqitur nga Irani, në një kohë kur republikanët akuzojnë presidentin amerikan Joe Biden se është shumë i butë ndaj Teheranit .

Ukrainian President Volodymyr Zelensky begins his address to Congress with a strong message: “Ukraine is alive and kicking” https://t.co/iWO2zu1LAX pic.twitter.com/yJqXAYXyTE

