Zelensky: Ukraina do që t’i tregojë botës çfarë bëri ushtria ruse në Bucha

Ukraina dëshiron t’i “tregojë botës” atë që ndodhi në Bucha, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, duke u zotuar se vendi nuk do të ndalojë derisa të adresojë përgjegjësinë.

Duke folur nga Bucha, Zelensky tha se është shumë e rëndësishme për ta që shtypi të jetë në qytet.

Ne duam që ju t’i tregoni botës se çfarë ndodhi këtu. Çfarë bëri ushtria ruse. Çfarë bëri Federata Ruse në Ukrainën paqësore. Ishte e rëndësishme për ju të shihni se këta ishin civilë,” shtoi presidenti.

Imazhet tronditëse të trupave të civilëve të gjetur të shpërndarë nëpër një rrugë në Bucha kanë shkaktuar zemërim ndërkombëtar. Kremlini vuri në dyshim raportet në lidhje me Bucha të hënën, duke hedhur poshtë të gjitha akuzat për përfshirje ushtarake ruse.

Bashkimi Evropian njoftoi të hënën se ka krijuar një ekip të përbashkët hetimor me Ukrainën për të hetuar krimet e dyshuara ruse të luftës dhe krimet kundër njerëzimit.

Zelensky u tha gazetarëve se situata aktuale është “çështje e jetës, vdekjes dhe torturës”, duke theksuar angazhimin e Ukrainës për gjetjen e atyre që janë përgjegjës për mizoritë.

“Ne do të bëjmë presion maksimal. Nuk do të ndalemi për asnjë minutë për të gjetur të gjithë kriminelët dhe mendoj se kjo do t’i sjellë dobi civilizimit”, vazhdoi Zelensky.

Ai paralajmëroi se “nëse nuk gjejmë një zgjidhje të civilizuar”, populli ukrainas “do të gjejë një zgjidhje jo të civilizuar” për t’u marrë me çështjet./albeu.com