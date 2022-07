Zelensky thirrje ukrainasve: Ikni menjëherë nga rajoni i Donetskut

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky të shtunën u bëri thirrje banorëve të mbetur të rajonit të Donetsk që të evakuohen urgjentisht në atë që ai e quajti një “vendim qeveritar”.

“Gjithçka po organizohet. Mbështetje e plotë, ndihmë e plotë – si logjistike ashtu edhe pagesa. Na duhet vetëm një vendim nga vetë njerëzit, të cilët nuk e kanë bërë ende për veten e tyre,” tha ai në fjalimin e tij të natës.

Zelensky u bëri thirrje ukrainasve që kanë një mundësi për të biseduar me “ata që mbeten ende në zonat e luftimit në Donbas” për të bindur bashkatdhetarët e tyre se është e nevojshme të largohen, “veçanërisht nëse janë familje me fëmijë”.

Presidenti ukrainas theksoi se “ka qindra mijëra njerëz, dhjetëra mijëra fëmijë” që mbeten në rajonin e Donbas për momentin.

Më herët gjatë javës, forcat ukrainase thanë se ishin në gjendje të zmbrapsnin përpjekjet ruse për të sulmuar disa rrethe në rajonin e Donetskut. Forcat ukrainase raportuan bombardime intensive në pjesën më të madhe të vijës së frontit lindor, por asnjë përparim nga forcat ruse.

‘52,000 fëmijë në rajonin e Donetskut’

Iryna Vereshchuk, zëvendëskryeministrja e Ukrainës, u tha mediave ukrainase herët të shtunën se nuk ka furnizim me gaz në rajonin e Donetskut për momentin dhe “nuk do të ketë ngrohje në rajonin e Donetsk në dimër”.

Qeveria ukrainase krijoi një qendër koordinimi për të ndihmuar në evakuimin e banorëve të rajonit të Donetsk në pjesët më të sigurta të Ukrainës, tha Vereshchuk.

Evakuimi do të kryhet me trena dhe autobusë, shtoi ajo. Vereshchuk tha se ka “52,000 fëmijë në rajonin e Donetsk” për momentin.

Personat që refuzojnë të evakuohen do të duhet të nënshkruajnë “një formë të caktuar refuzimi nga evakuimi i detyrueshëm” duke deklaruar se i kuptojnë dhe janë të vetëdijshëm për të gjitha pasojat e qëndrimit në zonat e luftimit dhe mbajnë përgjegjësi personale për jetën e tyre, shtoi Vereshchuk.