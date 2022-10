Zelensky: Taktikat ruse në frontin lindor janë një çmenduri

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka akuzuar komandantët rusë për “çmenduri” në përpjekjet e tyre për të marrë kontrollin e qytetit indor të Bakhmut, raporton BBC.

Qyteti, i cili ndodhet në rajonin e Donetskut dhe kishte një popullsi prej 70,000 banorësh të paraluftës, ka qenë qendra e sulmeve ruse për muaj të tërë.

Pavarësisht një përparimi të mundshëm ukrainas në qytetin kyç të Khersonit, Zelensky tha se sulmet vazhduan në fuqi.

Marrja e qytetit do të ishte një fitore simbolike për Rusinë.

“Këtu është më e dukshme çmenduria e komandës ruse,” tha Zelensky në fjalimin e tij të natës nga Kievi. Ditë pas dite, për muaj të tërë, ata po i çojnë njerëzit drejt vdekjes atje, duke përqendruar nivelin më të lartë të goditjeve të artilerisë”.

Oleksiy Arestovych, një këshilltar i Zelenskyt, tha se një ditë forcat ruse filluan tetë sulme të veçanta në Bakhmut para drekës dhe ishin shtyrë prapa në çdo rast.

Qyteti ndodhet në një rrugë kryesore që të çon në qytetet Sloviansk dhe Kramatorsk të kontrolluara nga ukrainasit. Ndërsa Rusia po lufton diku tjetër në Ukrainë, forcat e saj kanë bërë përparim rreth Bakhmutit në javët e fundit.

Analistët thonë se qyteti ka pak vlerë ushtarake në vetvete, megjithëse nëse do të binte, do të sillte qytete të tjera brenda rrezes së artilerisë ruse dhe do të ndihmonte në ndryshimin e narrativës së një konflikti në të cilin forcat e Moskës janë tërhequr gradualisht.

Trupat e rregullta ruse në rajon thuhet se po mbështeten nga mercenarët paraushtarakë Wagner. Thuhet se themeluesi i grupit Yevgeniy Prigozhin dëshiron ta marrë qytetin si një çmim politik.

Të dielën, shefi mercenar pranoi ritmin e ngadaltë të përparimit rus në Bakhmut, duke thënë se trupat po fitonin vetëm “100-200 metra në ditë”.

Pavarësisht sulmeve intensive, Zelensky tha se forcat ukrainase po mbanin terrenin e tyre dhe i përshëndeti trupat e tij si “heronj”./albeu.com