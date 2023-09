Zelensky takime në Kapitol mes kundërshtive në rritje të republikanëve për më shumë ndihmë për Ukrainën

Zoti Zelenskiy udhëtoi drejt Uashingtonit pasi u përpoq të sigurojë mbështetjen ndërkombëtare në Kombet e Bashkuara. Ai do të takohet gjithashtu me Presidentin Joe Biden dhe udhëheqësit ushtarakë në Pentagon, si dhe pritet të mbajë një fjalim në mbrëmje në muzeun e Arkivave Kombëtare.

Zoti Zelenskiy po takohet me udhëheqësit e Dhomës së Përfaqësuesve që drejtohet nga republikanët si dhe përfaqësues të komisionit të Sigurisë Kombëtare të kësaj dhome, përpara një sesioni me dyer të mbyllura me përfaqësuesit e Senatit, që kontrollohet nga demokratët.