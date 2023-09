Zelensky – OKB-së: Rrëmbimi i mijëra ukrainasve nga Rusia është gjenocid

Referencat për armët bërthamore, për mënyrat se si Rusia po lufton Ukrainën përtej atyre konvencionale, por për rrëmbimin e mijëra fëmijëve nga territoret e okupuara të Ukrainës, ishin në fjalimin e presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zhelkensky, nga podiumi i OKB-së.

Lideri ukrainas, i cili ishte personalisht i pranishëm në Asamblenë e Përgjithshme, u prit me duartrokitje të ngrohta.

Kur të mbaronte fjalimin e priste një fjalë edhe më e ngrohtë, pasi delegatët e duartrokitën në këmbë për 30 sekonda.

Zelensky e hapi fjalimin e tij duke iu referuar armëve bërthamore dhe sesi shekulli i 20-të na mësoi jo vetëm të mos përdorim, por edhe të promovojmë çarmatimin e plotë bërthamor.

Në lidhje me pacifikimin në Ukrainë, ai tha se propozimi i tij do t’i jepte fund luftës dhe njoftoi se një samit i paqes është në punë , në të cilin ftoi vendet anëtare të marrin pjesë pasi të finalizohet.

“Ne nuk mund t’i besojmë të keqes, pyesni edhe Prigozhin,” tha ai në një referencë indirekte ndaj Putinit (ai është i keq) dhe shefit të Wagner Yevgeny Prigozhin, i cili u vra në gusht kur avioni i tij u rrëzua.

Ai iu referua edhe transportit të fëmijëve nga Ukraina në Rusi. Ishte një taktikë e zakonshme në luftërat e kaluara, por nga Rusia ajo u bë “politikë e qeverisë, diçka që nuk e kishim parë kurrë më parë”.

Dhjetëra mijëra fëmijë janë rrëmbyer nga Rusia, vazhdoi presidenti i Ukrainës, duke thënë se Kievi po përpiqet t’i sjellë në shtëpi. “Gjykata Ndërkombëtare Penale ka lëshuar urdhër-arreste lidhur me rrëmbimet. Mirë, por koha po kalon, çfarë do të ndodhë me fëmijët?”, tha ai.

Ai gjithashtu përshkroi se si fëmijët mësohen të urrejnë Rusinë dhe se si ndërpriten të gjitha lidhjet me familjen e tyre. “Ky është qartësisht gjenocid”, theksoi ai.

Përveç kësaj, ai iu referua edhe kërcënimeve kundër vendit, si transferimi i luftës nga Rusia në hapësirën kibernetike.

Më tej ai tha se “falë Zotit nuk kanë mësuar ta përdorin klimën si armë”. Ai madje tha se si Rusia përdor ushqimin si armë, duke iu referuar bllokadës së porteve të Ukrainës, të cilat Rusia po i bombardon.

Zelensky e mbylli fjalimin e tij me dëshirën që lufta e Rusisë të ishte e fundit në botë dhe thirri “Slava Ukraini” mes duartrokitjeve.