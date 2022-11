Zelensky: Nuk do të ketë paqe të qëndrueshme derisa Krimea t’i kthehet Ukrainës

Presidenti i Ukrainës ka mbetur këmbëngulës që Rusia duhet të zmbrapset nga i gjithë territori i vendit të tij, përfshirë Krimenë.

Udhëheqësit perëndimorë e kanë mbështetur Ukrainën në zmbrapsjen e forcave ruse që nga fillimi i pushtimit në shkurt, por Volodymyr Zelensky dëshiron të shkojë më tej dhe të rimarrë territorin e pushtuar fillimisht nga Rusia në 2014.

Kjo përfshin Krimenë e aneksuar, së bashku me pjesë të rajoneve lindore të Luhansk dhe Donetsk (të cilat kanë qenë pjesërisht nën sundimin e separatistëve pro-rusë).

Duke folur për Financial Times, Zelenksy tha: “Ne duhet t’i kthejmë të gjitha tokat… sepse besoj se fusha e betejës është rruga kur nuk ka diplomaci. Nëse nuk mund ta ktheni plotësisht tokën tuaj, lufta thjesht është e ngrirë. Është çështje kohe para se të rifillojë.”

Ai gjithashtu pranoi se fati i Krimesë po ngrihet në agjendën ndërkombëtare.

“E kuptoj se të gjithë janë të hutuar nga situata dhe çfarë do të ndodhë me Krimenë. Nëse dikush është i gatshëm të na ofrojë një rrugë për de-okupimin e Krimesë me mjete joushtarake, unë do të jem vetëm në favor.Nëse zgjidhja nuk përfshin de-okupimin dhe Krimea është pjesë e Federatës Ruse, askush nuk duhet të humbasë kohën e tij për këtë. Është humbje kohe.”

Kujtojmw se në fillim të pushtimit rus, pakkush kishte menduar se Ukraina kishte ndonjë shans për të rifituar Krimenë pas tetë vjetësh sundimi rus.

Zyrtarët ukrainas kishin shprehur shpresën se mund ta bënin këtë, por edhe për ta nuk ishte një besim i fortë.

Por, ndërsa forcat ruse humbasin terren në Ukrainën jugore, perspektiva e rimarrjes së Krimesë duket si një perspektivë, edhe pse jo në të ardhmen e afërt.

Pikëpamjet e Zelensky për këtë çështje duket se janë ngurtësuar dhe në gusht ai tha: “Gjithçka filloi me Krimenë dhe gjithçka do të përfundojë me Krimenë”./albeu.com