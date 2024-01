Zelensky: Në 5 ditë janë lëshuar mbi Ukrainën 500 raketa dhe dronë rusë

Rusia ka lëshuar mbi 500 raketa dhe dronë mbi Ukrainë në pesë ditët e fundit. Konfirmimi u bë nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mbrëmjen e djeshme në rrjetin social X.

“Në pak ditë, nga 29 dhjetori e deri më sot, Rusia ka përdorur rreth 300 raketa dhe mbi 200 drone ‘Shahed’ kundër Ukrainës”, thuhet në mesazh.

“Para Ukrainës, asnjë vend në botë nuk kishte arritur të zmbrapste me sukses sulme të tilla të kombinuara me përdorimin e dronëve dhe raketave, duke përfshirë raketat balistike të lëshuara nga ajri. Vetëm sot 10 Kinzhal u rrëzuan”, nënvizoi Zelensky, duke iu referuar raketave hipersonike ruse.

Shpërthime të forta u dëgjuan mbrëmë në Sevastopol, në Krimenë e pushtuar, raporton Ukrinform. Nga ana e tij, kreu i administratës pro-ruse të gadishullit, Mikhail Razvozhaev, tha se një raketë u rrëzua në afërsi të Sevastopolit, duke shtuar se nuk ka dëme në infrastrukturë.

Po mbrëmjen e djeshme një raketë ruse goditi një nga shkollat ​​në distriktin Osnovyansk të Kharkiv, në veri-lindje të Ukrainës, raportoi radioja zyrtare ukrainase Suspline në Telegram. Pas sulmit, thuhet në mesazh, një pjesë e ndërtesës dykatëshe u shemb. Raketa dëmtoi gjithashtu të paktën tre shtëpi pranë shkollës.

Udhëheqësit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) kanë dënuar ashpër bombardimet e fundit ruse në territorin e Ukrainës dhe kanë bërë thirrje për përfundimin e menjëhershëm të luftës.

Presidenti aktual i OSBE-së, ministri i jashtëm i Maltës, Jan Borg dhe sekretarja e përgjithshme e organizatës, Helga Maria Schmid, vunë në dukje në një deklaratë të përbashkët se viti i ri “ka nisur në një mënyrë dëshpëruese, në të njëjtën mënyrë ku përfundoi i fundit.

Vdekja dhe shkatërrimi kanë vjedhur jetën e grave, burrave, djemve dhe vajzave dhe kanë shkatërruar infrastrukturën thelbësore.”

“Çdo ditë janë civilët ata që paguajnë vazhdimisht çmimin e këtij konflikti të tmerrshëm. Ata kurrë nuk duhet të jenë viktima të sulmeve vdekjeprurëse me dron dhe raketa.

Së bashku, ne dënojmë në termat më të fortë të mundshëm këto sulme të vazhdueshme dhe kërkojmë urgjentisht një t’i jepet fund dhunës së pandërprerë që vetëm propagandon një rreth vicioz mjerimi dhe vuajtjeje. Ne kërkojmë që kjo luftë të përfundojë tani”, thuhet më tej në mesazh.

Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord me qeverinë e Kievit për të forcuar mbrojtjen ajrore të Ukrainës, gjithashtu në dritën e sulmit të djeshëm me raketa ruse në Kiev me raketa hipersonike Kinzhal. Kjo u bë e ditur nga këshilltari presidencial ukrainas Andry Yermak në Telegram, pas një bisede telefonike me Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan.

Kievi dhe Uashingtoni ranë dakord gjithashtu për “hapat e koordinuar për zbatimin e planeve të bashkëpunimit ukrainas-amerikan për vitin 2024 në të gjitha drejtimet, përfshirë në fushën e sigurisë kombëtare”.