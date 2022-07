Zelensky i “tërheq veshin” Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura: Mos merrni vendime pa mua në vazhdim

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskiy ka kërkuar një shpjegim nga Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës në lidhje me kufizimet e udhëtimit të rekrutëve, raporton Kyiv Independent.

“I kërkoj Shtabit të Përgjithshëm të mos marrë vendime të ngjashme pa mua në në vazhdim,” tha ai.

The General Staff of Ukraine’s Armed Forces said on July 5 that people subject to military service, conscripts, and reservists would have to obtain permission from the local military registration and enlistment office in order to leave their place of residence.

