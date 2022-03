Zelensky dhe Biden përballë “diktatorëve” Putin dhe Trump

Brad Bannon – The Hill

Kriza e Ukrainës është historia e dy çifteve të pushtetshëm; dyshes dinamike dhe mbrojtësve të demokracisë, Volodymyr Zelensky dhe Joe Biden. Dhe si çdo histori ka një diktator dhe një diktator që dëshiron të bëhet “Vladimir Putin dhe Donald Trump.

Zelensky, presidenti i Ukrainës, përfaqëson miliona njerëz të guximshëm që po i rezistojnë ashpër agresionit rus. Partneri i tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara, është lideri i kombeve demokratike në mbarë botën, të cilët po bëjnë gjithçka që munden për të shmangur një luftë bërthamore, raporton abcnews.al

Putin, diktatori rus, dëshiron të ringjallë Perandorinë Sovjetike me dhunë. Ish presidenti amerikan Presidenti Trump bëri gjithçka që kishte në dorë për të zbutur aleancën e NATO-s. Fjalimi i presidentit ukrainas në një seancë të përbashkët të Kongresit të mërkurën ishte mbreslenës. Ishte një fjalim që do të gjenerojë edhe më shumë simpati dhe mbështetje për kombin e tij të vuajtur.

Zelensky e krahasoi pushtimin rus të kombit të tij me sulmin japonez në Pearl Harbor dhe sulmet vdekjeprurëse të 11 shtatorit.

Ai prezantoi një video para dhe pas që krahasoi në mënyrë dramatike kombin e tij të qetë dhe paqësor përpara se të sulmohej nga Putin duke shkaktuar trazira, viktima dhe shkatërrim.

Udhëheqësi ukrainas preku të gjithë senatorët dhe përfaqësuesit me fjalimin e tij. Administrata e Biden nuk iu përgjigj kërkesës së Zelenskit për një zonë ndalim-fluturimi në të gjithë Ukrainën, por ajo njoftoi pas fjalimit bindës se SHBA-ja do të ndihmonte me 800 milionë dollarë shtesë ndihmë ushtarake, e cila përfshin 800 sisteme anti-ajrore Stinger dhe 2000 Javelin. raketa kundër blinduara.

Ukraina mori një komedian televiziv dhe e vendosi atë në krye të kombit të tyre, të cilin Zelensky e ka udhëheqyr me shumë aftësi gjatë këtyre ditëve të errëta. SHBA vendosi gjithashtu në krye të vendit një personalitet televiziv, Trump, raporton abcnews.al

Por amerikanët me mençuri e anuluan shfaqjen shumë shpejt duke mos i dhënë një mandat të dytë Trump. Shpresojmë se presidenti i Ukrainës do të fitojë një mandat më të gjatë nëse ai do të jetë në gjendje të shmangë pushtimin rus me ndihmën e demokracive të tjera në botë.

Dallimi midis Zelensky dhe Trump është dallimi midis shpresës dhe urrejtjes.

Zelensky i ka dhënë shpresë kombit të tij në kohë të errëta. Retorika e urrejtjes së Trump e zhyti SHBA-në në një humnerë më të thellë dhe më të errëts. Lind pyetja nëse Biden mund t’i rezistojë presionit në rritje të publikut për të rritur fuqinë ushtarake dhe për të shpëtuar demokracinë ukrainase nga imperializmi i stilit sovjetik pa filluar Luftën e Tretë Botërore.

Demokracitë perëndimore u stepën kur sovjetikët pushtuan Çekosllovakinë në vitet ’60 , por tani janë gati të bëjnë çdo gjë për të shpëtuar demokracinë. Pushtimi rus mund të kthehet në një konflikt më të gjerë. Javën e kaluar, Rusia sulmoi një vend në Ukrainë 15 milje nga kufiri i Polonisë, anëtare e NATO-s . Nëse shpërthimi do të kishte ndodhur vetëm brenda kufirit polak dhe jo vetëm jashtë tij, shpërthimi mund të kishte ndezur një konflikt shumë më të madh dhe edhe më vdekjeprurës.

Kjo është arsyeja pse bota është më e sigurt me një udhëheqës të qëndrueshëm si Biden se sa me një udhëheqës impulsiv si Trump. Trump nuk ia doli të gjente një zgjidhje me krizat, duke përfshirë krizën COVID-19 që ndoshta i dha fund presidencës së tij të dështuar.

Ai kalonte më shumë kohë duke menduar për ndikimin e pafavorshëm politik që pati pandemia në presidencën e tij sesa për të luftuar murtajën vdekjeprurëse. SHBA dhe bota kaluan nga tigani i pandemisë në zjarr me krizën ukrainase.

Dallimi midis COVID-19 në fillim të vitit 2020 dhe pushtimit rus është se ne kemi një kuzhinier në Shtëpinë e Bardhë që di të përziejë përbërësit dhe të sjellë vaktin në tryezë pa e djegur ose pa ndezur zjarr në kuzhinë.

Ndërsa Biden mbron demokracinë brenda dhe jashtë vendit, Trump ka një afeksion për sundimin totalitar dhe për diktatorë si Putin. Pika e ulët e mbretërimit të Trump erdhi më 6 janar 2021 kur ai mbajti një fjalim për të përmbysur mandatin e Biden, duke çuar në një grusht shteti të stilit sovjetik që plaçkiti tempullin e shenjtë të demokracisë së kombit.

Gjatë javëve të ardhshme ne do të shohim aftësitë diplomatike të Biden, kur ai të udhëtojë në Europë, të takohet me shumë nga të njëjtët liderë të NATO-s, të cilët Trump i nënçmoi gjatë presidencës së tij të dështuar.

Deri në atë kohë, rezistenca e ashpër ukrainase do të jetë edhe më shumë nën presionin e forcave të Putinit. Që do të thotë, Biden do të jetë edhe më shumë nën presion për të shpëtuar demokracinë nga kthetrat e Rusisë.