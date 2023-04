Zelensky bisedë telefonike me Macron, diskutojnë për t’i dhënë fund luftës

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun francez, Emmanuel Macron, me të cili ka diskutuar se si t’i jepte fund luftës së vendit të tij me Rusinë.

Ata gjithashtu diskutuan nevojat ushtarake të Ukrainës.

Zelensky, gjatë një videofjalimi para popullit ukrainas, tha se ata koordinuan pozicionet e tyre për luftën dhe falënderoi Francën për premtimin për dërgimin e armëve në Ukrainë.

“I jam mirënjohës Francës dhe Emmanuelit personalisht për mbështetjen e tyre ndaj vendit tonë dhe popullit tonë”, tha ai.

Presidenca franceze tha se Macron kishte riafirmuar mbështetjen e Francës për Ukrainën për Zelenskyn dhe kishte dhënë një përditësim mbi koordinimin evropian për t’i dhënë ndihmë ushtarake Ukrainës.

Në fillim të kësaj jave, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, shprehu besimin se blloku do të finalizonte një plan brenda disa ditësh për të blerë municion për Ukrainën, pasi Kievi shprehu zhgënjimin për shqetësimin midis vendeve anëtare të BE-së.