Zbulohet pse disa njerëzve ju djersijnë vazhdimisht pëllëmbët e duarve?

Ka disa faktorë, duke përfshirë obezitetin dhe menopauzën, që mund të ndryshojnë sasinë ose shpeshtësinë e djersitjes. Disa njerëz kanë hiperhidrozë palmare, që është termi mjekësor për pëllëmbët e djersitura.

Kjo djersë ndonjëherë mund të shkaktojë shqetësim emocional dhe psikologjik dhe të ndërhyjë në aktivitetet e përditshme.

Por çfarë do të thotë pëllëmbët e djersitura për shëndetin tuaj?

-Djersitja e pëllëmbëve mund të jetë simptomë e problemeve të ndryshme shëndetësore. Disa prej tyre përfshijnë:

-Përdorimi i barnave që kanë efektin anësor të djersës.

-Çrregullimi i përdorimit të alkoolit (një grup çrregullimesh të sjelljes dhe fizike që lidhen me përdorimin e alkoolit) ose varësia nga droga.

-Infeksione, të tilla si tuberkulozi.

-Kushtet endokrine si diabeti dhe çrregullimet e tiroides.

-Kushtet neurologjike si sëmundja e Parkinsonit dhe goditja në tru.

-Kanceri.

Çfarë duhet bërë

Nëse hiperhidroza e pëllëmbës është një simptomë e re për ju, është e rëndësishme ta raportoni atë tek mjeku juaj. Antidjersa është një zgjidhje që mund të rekomandohet, por duhet t’i përdorni siç duhet dhe sipas udhëzimeve të mjekut. Disa ilaçe natyrale përfshijnë larjet me sherebelë, çaj jeshil dhe kamomil.

Duke qenë se djersitja e shtuar shoqërohet gjithashtu me stresin, mjetet juridike natyrale që e zvogëlojnë atë mund të ndihmojnë gjithashtu me hiperhidrozën e pëllëmbës.

Trajtime të tjera përfshijnë injeksione me toksina butulin, jontoforezë dhe trajtim me lazer. Nëse problemi prek jetën tuaj të përditshme, diskutoni zgjidhjet e mundshme me një dermatolog.