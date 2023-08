“Dancing with the stars” do të rikthehet në sezonin e ri televiziv dhe deri tani janë zbuluar disa emra që do t’i shohim në spektaklin e kërcimit.

Mesa duket në spektakël do kemi shumë Sara.

Përveç Sara Hoxhës që pritet ta shohim në juri, Sara Karajn si konkurrente, edhe një tjetër Sara do i bashkohet kastit.

Kryefjala raporton se do shohim edhe Sarah Berishën, ish-banoren e Big Brother VIP 1.